Volvo Trucks, 20 yılın en yüksek pazar payına ulaştı

Temsa İş Makinaları’nın distribütörlüğünü 2017 yılından bu yana yürüttüğü Volvo Trucks, müşteri odaklı yaklaşımı ve kişiye özel çözümleriyle kararlı büyümesini sürdürüyor. 2019 yılının ilk yarısı itibariyle %59 daralan ağır kamyon pazarında %7,3 pazar payına ulaşan Volvo Trucks, 16 ton kamyon ve çekici pazarında ise Haziran ayında %10,2’lik pazar payı yakaladı.

Temsa İş Makinaları ile iş birliği sonrasında Türkiye’deki konumunu güçlendiren Volvo Trucks, 2019’un ilk yarısında yakaladığı bu pazar payları ile şimdiye kadar Türkiye’deki en büyük hacmine ve son 20 yılın en yüksek pazar payına ulaştı; önümüzdeki dönem için ise Temsa İş Makinaları’nın hizmet odaklı bakış açısıyla daha da büyümeyi hedefliyor.