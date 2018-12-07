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''Uzakdoğu'ya Türk İş makinalarıyla köprü kuruyoruz''

Türkiye iş makinaları sektörünün gücü Uzakdoğu’da yankı buldu. Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) Çin’de düzenlenen Bauma China Uluslararası İş, İnşaat ve Madencilik Makinaları Fuarı’na katılarak uluslararası sektör aktörleriyle bir araya geldi. 22 katılımcı Türk firmasıyla fuarın uluslararası pavilyonları arasında yer alan Türkiye, iş ve inşaat makinaları sektörünü farklı coğrafyalardan gelen binlerce ziyaretçiye tanıttı.

''Uzakdoğu'ya Türk İş makinalarıyla köprü kuruyoruz''

Türkiye iş makinaları sektörünün gücü Uzakdoğu’da yankı buldu. Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) Çin’de düzenlenen Bauma China Uluslararası İş, İnşaat ve Madencilik Makinaları Fuarı’na katılarak uluslararası sektör aktörleriyle bir araya geldi. 22 katılımcı Türk firmasıyla fuarın uluslararası pavilyonları arasında yer alan Türkiye, iş ve inşaat makinaları sektörünü farklı coğrafyalardan gelen binlerce ziyaretçiye tanıttı.

07 Aralık 2018 Cuma 11:31
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''Uzakdoğu'ya Türk İş makinalarıyla köprü kuruyoruz''

Küresel ölçekte 8 milyona yakın cihaz ve 63 milyonu aşkın ölçümle ile oluşturulan araştırmaya göre, Türkiye’de 9,6 Mbps olanwifi indirme hızının mobil veride 16,9 Mbps’ye kadar çıktığı görüldü.

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, ülkelerin wifi ve mobil indirme hızını konu alan araştırmayı inceledi. PRNet’in Open Signal verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin 9,6 Mbps wifi indirme hızında dokuzuncu sıraya yerleştiği görüldü. Araştırma küresel ölçekte 8 milyona yakın cihaz ve 63 milyonu aşkın ölçümle ile oluşturulurken, Türkiye’nin mobil veri indirme hızında ise 16,9 Mbps’ye kadar çıktığı saptandı. Böylelikle Türkiye’de mobil şebekenin wifi şebekesine göre daha hızlı olduğu gözlendi.Mobil indirme hızının wifi indirme hızına en çok fark attığı ülke ise Avusturalya olarak belirlendi.

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Yazılı basındaki haber başlıkları incelendiğinde;mobil şebeke ve indirme hızı başlıklarında yıl içerisinde 3 bin 150 haberin medyada yansıma bulduğu görüldü. Geçtiğimiz yıllardaki haber adetleri incelendiğinde ise,2017’de 3 bin 150, 2016 yılında ise 3 bin 754 yansıma olduğu tespit edildi.

Anahtar Kelimeler:
Iş MakinalarıUzakdoğuTürkiyeBauma
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