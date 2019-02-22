Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019
BİST
105082
ALTIN
226.293
DOLAR
5.3053
STERLİN
7.0353
EURO
6.0338

UPS, WHATSAPP HATTI

İSTANBUL, 22 Şubat 2019 – UPS, dijitalleşme trendleri doğrultusunda hizmete soktuğu WhatsApp gönderi hattı ile Türkiye’deki bireysel ve kurumsal müşterileri için açık ara farklılaşıyor.

UPS, WHATSAPP HATTI

İSTANBUL, 22 Şubat 2019 – UPS, dijitalleşme trendleri doğrultusunda hizmete soktuğu WhatsApp gönderi hattı ile Türkiye’deki bireysel ve kurumsal müşterileri için açık ara farklılaşıyor.

22 Şubat 2019 Cuma 17:50
1357 Okunma
UPS, WHATSAPP HATTI

UPS’in 3 ay önce hizmete soktuğu WhatsApp gönderi hattı bugüne kadar binlerce müşterisi tarafından kullanıldı. Müşterileri neredeyse orada olma fikrini benimseyen ve uygulayan UPS, bu servisine yönelik yüksek talep almaya devam ediyor. Öyle ki dijitalleşme stratejisi kapsamında hayata geçirilen bu projeye yatırımını artırarak servis operatör sayısını 10 katına çıkardı.

Servisi kullanmak için müşteriler WhatsApp uygulaması üzerinden yazışarak gönderilerini aldırmak için kurye çağırabiliyor. 0 530 524 93 33 numaralı telefondan hizmet veren uygulamaya 09:00-16:00 saatleri arasında ulaşılabiliyor. Müşteriler gönderilerini hazırladıktan sonra UPS’e WhatsApp üzerinden yazıyor, ardından UPS kuryesi ek ücret olmadan geliyor ve yazışmada belirtilen adresten gönderiyi teslim alıyor.

Şirketin dijitalleşme stratejisi doğrultusunda, Türkiye’de önemli bir adım atarak müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiğini ifade eden UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç, “UPS olarak organizasyon ve operasyon yapımızı, hizmetlerimizi müşterilerimizin her türlü ihtiyacına göre sürekli geliştiriyor ve dönüştürüyoruz. WhatsApp gönderi hattımız da çağımızın tüm gerekliliklerine uygun bir şekilde müşterilerimizin günlük hayatını kolaylaştırıyor. Özellikle çalışan, öğrenimini sürdüren ve gönderisini şubeye götürecek vakti olmayanlar için eşsiz bir hizmet sunuyoruz. Ekip olarak müşterilerimize mükemmel bir UPS deneyimi tasarlarken onların günlük hayatlarını da kolaylaştırmak için çalışıyoruz. WhatsApp gönderi hattımız da bu çabanın bir ürünü” dedi.

Son Güncelleme: 22.02.2019 18:04
Anahtar Kelimeler:
WhatsappUPS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizcilik ihracatta hedef büyüttü
Denizcilik ihracatta hedef büyüttü
DHL Express üst üste 5’inci kez “En İyi İşveren” seçildi
DHL Express üst üste 5’inci kez “En İyi İşveren” seçildi
TEHLİKELİ MADDE VE AKARYAKIT TAŞIMACILIĞI
TEHLİKELİ MADDE VE AKARYAKIT TAŞIMACILIĞI
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim