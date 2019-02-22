UPS, WHATSAPP HATTI

UPS’in 3 ay önce hizmete soktuğu WhatsApp gönderi hattı bugüne kadar binlerce müşterisi tarafından kullanıldı. Müşterileri neredeyse orada olma fikrini benimseyen ve uygulayan UPS, bu servisine yönelik yüksek talep almaya devam ediyor. Öyle ki dijitalleşme stratejisi kapsamında hayata geçirilen bu projeye yatırımını artırarak servis operatör sayısını 10 katına çıkardı.

Servisi kullanmak için müşteriler WhatsApp uygulaması üzerinden yazışarak gönderilerini aldırmak için kurye çağırabiliyor. 0 530 524 93 33 numaralı telefondan hizmet veren uygulamaya 09:00-16:00 saatleri arasında ulaşılabiliyor. Müşteriler gönderilerini hazırladıktan sonra UPS’e WhatsApp üzerinden yazıyor, ardından UPS kuryesi ek ücret olmadan geliyor ve yazışmada belirtilen adresten gönderiyi teslim alıyor.

Şirketin dijitalleşme stratejisi doğrultusunda, Türkiye’de önemli bir adım atarak müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiğini ifade eden UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç, “UPS olarak organizasyon ve operasyon yapımızı, hizmetlerimizi müşterilerimizin her türlü ihtiyacına göre sürekli geliştiriyor ve dönüştürüyoruz. WhatsApp gönderi hattımız da çağımızın tüm gerekliliklerine uygun bir şekilde müşterilerimizin günlük hayatını kolaylaştırıyor. Özellikle çalışan, öğrenimini sürdüren ve gönderisini şubeye götürecek vakti olmayanlar için eşsiz bir hizmet sunuyoruz. Ekip olarak müşterilerimize mükemmel bir UPS deneyimi tasarlarken onların günlük hayatlarını da kolaylaştırmak için çalışıyoruz. WhatsApp gönderi hattımız da bu çabanın bir ürünü” dedi.