Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
87554
ALTIN
249.765
DOLAR
6.0091
STERLİN
7.6998
EURO
6.7298

Türktraktör, “tarlam cepte” ile çiftçilerin yanında

Kuruluşunun 65. yılını kutlayan TürkTraktör, sektörde yine bir ilk olacak, çiftçilere tarımsal konularda tavsiyeler vererek destek sağlayan yeni mobil uygulaması Tarlam Cepte’yi piyasaya sunuyor.

Türktraktör, “tarlam cepte” ile çiftçilerin yanında

Kuruluşunun 65. yılını kutlayan TürkTraktör, sektörde yine bir ilk olacak, çiftçilere tarımsal konularda tavsiyeler vererek destek sağlayan yeni mobil uygulaması Tarlam Cepte’yi piyasaya sunuyor.

09 Mayıs 2019 Perşembe 16:08
1556 Okunma
Türktraktör, “tarlam cepte” ile çiftçilerin yanında

Sektörde 12 yıldır kesintisiz lider olan TürkTraktör,  modern tarıma yön verme vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, tarımda teknoloji kullanımı ile karar desteği sağlayacak kullanıcı dostu bir dijital uygulama olan “Tarlam Cepte” hizmetini sunuyor.  

TürkTraktör, tasarladığı yeni uygulama ile çiftçilere tarımda girdi maliyetlerini azaltacak ve operasyonel verimliliği artıracak tavsiyelerde bulunarak onlara katma değer sağlamayı hedefliyor.

Çiftçilerin ihtiyaç duyacağı tüm bilgiler Tarlam Cepte uygulamasında

Tarlam Cepte uygulamasını akıllı cep telefonu veya tabletlerine indiren kullanıcılar; ücretsiz olarak bulundukları bölgenin hava durumundan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın verdiği tarımsal hibe/desteklere ilişkin duyurularına, hal/borsa fiyatlarından mazot, gübre ve ilaç fiyatlarına kadar pek çok güncel bilgiyi hızlıca ve kolaylıkla edinebiliyor.

Her bölgeye ve araziye özel tasarrufu artıracak ipuçları

Tarlam Cepte’nin kullanıcılarına ücretli olarak sunduğu hizmetler ile de çiftçiler, tarım yaptıkları arazi parçalarının harita üzerinde tanımlanarak izlenmesine imkân tanıyan “kişiye özel” takip sistemine sahip oluyor. Çiftçiler kendi arazilerini uydu haritası üzerinde işaretledikten sonra bu bölgeye ve araziye özel meteorolojik risk uyarılarını alıyor, mahsul sağlığını düzenli olarak takip edebiliyorlar. Çiftçinin ihtiyaçlarını bugünden öngörerek tarımın geleceği için yatırımlarına devam ettiklerini belirten TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner “Ülkemizin dört bir yanında tarım yapılıyor ve yaklaşık 5 milyon kişi tarım sektöründe istihdam ediliyor. Bu gerçekten hareketle, Tarlam Cepte uygulamamızda 81 ilin ve bu illere bağlı ilçeler ile köyler bazında 33.000 lokasyonun verilerinin alındığı bir sistem kullanıyoruz. Belli parametreler ile saatlik güncellenen hava durumu değişimleri ve kuraklık ölçüm raporlarını uygulamada görebiliyoruz. Bunun yanı sıra kullanıcılara sağlanan en önemli faydalardan biri de erken uyarı sistemi. Anlık bildirimler ile çiftçilerin tarlalarına yaklaşan aşırı yağış, dolu, fırtına gibi hava olaylarının oluşturabileceği tehditlere karşı önlem alabilmelerine olanak veriliyor” dedi.

Lokasyon temelli uydu desteği ile geriye dönük veri kontrolü

Kullanıcılar, lokasyon temelli uydu destekli bitki sağlığı takibi hizmeti sayesinde kontrol edilmesi gereken alanları görerek potansiyel kayıpların önüne geçebilirken, ürünün büyüme dönemlerine göre toprak işleme, sulama, gübreleme, ilaçlama gibi yetiştiricilik aktivite önerilerini de tarla konumuna özel olarak alabiliyorlar. Örneğin bugün tarla sürülebilir mi, ya da buğday ekimi veya ilaçlama için doğru bir gün mü gibi tavsiyelere uygulama üzerinden ulaşılabiliyor. TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, uygulamanın geçmiş 30 yıllık verileri değerlendirerek tarla konumuna özel geleceğe yönelik kuraklık öngörüsü sunabilmesinin önemini vurguluyor. Bu sayede çiftçiler, seçili tarlaları için kuraklık bilgisini sezon başında tahmini olarak alabiliyor. Aynı zamanda bu veriler ile tarlanın geçmiş kuraklık durumu kıyaslanarak, satın alma veya yatırım kararı verilmesinde kullanıcıya yol gösteriliyor.

Çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak ‘Tarlam Cepte’ uygulaması http://www.tarlamcepte.com internet sitesinden ve  “Google Play” ile “Apple Store” üzerinden indirilerek kullanılabiliyor.

        

Son Güncelleme: 09.05.2019 16:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tataristan Cumhurbaşkanı, Mercedes-Benz Türk otobüs fabrikasını ziyaret etti
Tataristan Cumhurbaşkanı, Mercedes-Benz Türk otobüs fabrikasını ziyaret etti
Tırsan, Sarp Intermodal’e filo teslimatının büyük bölümünü gerçekleştirdi
Tırsan, Sarp Intermodal’e filo teslimatının büyük bölümünü gerçekleştirdi
İTT LOGISTICS’ten dünyanın en modern tank yıkama tesisi
İTT LOGISTICS’ten dünyanın en modern tank yıkama tesisi
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim