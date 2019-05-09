Türktraktör, “tarlam cepte” ile çiftçilerin yanında

Sektörde 12 yıldır kesintisiz lider olan TürkTraktör, modern tarıma yön verme vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, tarımda teknoloji kullanımı ile karar desteği sağlayacak kullanıcı dostu bir dijital uygulama olan “Tarlam Cepte” hizmetini sunuyor.

TürkTraktör, tasarladığı yeni uygulama ile çiftçilere tarımda girdi maliyetlerini azaltacak ve operasyonel verimliliği artıracak tavsiyelerde bulunarak onlara katma değer sağlamayı hedefliyor.

Çiftçilerin ihtiyaç duyacağı tüm bilgiler Tarlam Cepte uygulamasında

Tarlam Cepte uygulamasını akıllı cep telefonu veya tabletlerine indiren kullanıcılar; ücretsiz olarak bulundukları bölgenin hava durumundan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın verdiği tarımsal hibe/desteklere ilişkin duyurularına, hal/borsa fiyatlarından mazot, gübre ve ilaç fiyatlarına kadar pek çok güncel bilgiyi hızlıca ve kolaylıkla edinebiliyor.

Her bölgeye ve araziye özel tasarrufu artıracak ipuçları

Tarlam Cepte’nin kullanıcılarına ücretli olarak sunduğu hizmetler ile de çiftçiler, tarım yaptıkları arazi parçalarının harita üzerinde tanımlanarak izlenmesine imkân tanıyan “kişiye özel” takip sistemine sahip oluyor. Çiftçiler kendi arazilerini uydu haritası üzerinde işaretledikten sonra bu bölgeye ve araziye özel meteorolojik risk uyarılarını alıyor, mahsul sağlığını düzenli olarak takip edebiliyorlar. Çiftçinin ihtiyaçlarını bugünden öngörerek tarımın geleceği için yatırımlarına devam ettiklerini belirten TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner “Ülkemizin dört bir yanında tarım yapılıyor ve yaklaşık 5 milyon kişi tarım sektöründe istihdam ediliyor. Bu gerçekten hareketle, Tarlam Cepte uygulamamızda 81 ilin ve bu illere bağlı ilçeler ile köyler bazında 33.000 lokasyonun verilerinin alındığı bir sistem kullanıyoruz. Belli parametreler ile saatlik güncellenen hava durumu değişimleri ve kuraklık ölçüm raporlarını uygulamada görebiliyoruz. Bunun yanı sıra kullanıcılara sağlanan en önemli faydalardan biri de erken uyarı sistemi. Anlık bildirimler ile çiftçilerin tarlalarına yaklaşan aşırı yağış, dolu, fırtına gibi hava olaylarının oluşturabileceği tehditlere karşı önlem alabilmelerine olanak veriliyor” dedi.

Lokasyon temelli uydu desteği ile geriye dönük veri kontrolü

Kullanıcılar, lokasyon temelli uydu destekli bitki sağlığı takibi hizmeti sayesinde kontrol edilmesi gereken alanları görerek potansiyel kayıpların önüne geçebilirken, ürünün büyüme dönemlerine göre toprak işleme, sulama, gübreleme, ilaçlama gibi yetiştiricilik aktivite önerilerini de tarla konumuna özel olarak alabiliyorlar. Örneğin bugün tarla sürülebilir mi, ya da buğday ekimi veya ilaçlama için doğru bir gün mü gibi tavsiyelere uygulama üzerinden ulaşılabiliyor. TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, uygulamanın geçmiş 30 yıllık verileri değerlendirerek tarla konumuna özel geleceğe yönelik kuraklık öngörüsü sunabilmesinin önemini vurguluyor. Bu sayede çiftçiler, seçili tarlaları için kuraklık bilgisini sezon başında tahmini olarak alabiliyor. Aynı zamanda bu veriler ile tarlanın geçmiş kuraklık durumu kıyaslanarak, satın alma veya yatırım kararı verilmesinde kullanıcıya yol gösteriliyor.

Çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak ‘Tarlam Cepte’ uygulaması http://www.tarlamcepte.com internet sitesinden ve “Google Play” ile “Apple Store” üzerinden indirilerek kullanılabiliyor.