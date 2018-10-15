TÜRKTRAKTÖR dünya kadın çiftçiler günü’nü erenler fabrikası’nda kutladı

Türk traktör pazarının öncü şirketi TürkTraktör, New Holland Sakarya Bayisi Yılmaz Traktör’ün de katkılarıyla Sakarya ve çevresindeki illerden 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutlamak üzere kadın çiftçileri Erenler’deki fabrikasında ağırladı. Dünya Kadın Çiftçiler Günü programı kapsamında Erenler Fabrikası’na gelen çiftçi kadınlar, TürkTraktör Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nebi Özdöngül ile birlikte TürkTraktör’ün kadın çalışanları tarafından karşılandı.

Kadın çiftçilerimiz tarım ekonomisinin ayrılmaz en önemli parçası

Türkiye’de tarım ekonomisinin kadın çiftçilerin özverili çalışmalarıyla geliştiğini vurgulayan TürkTraktör Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nebi Özdöngül, “Kadın çiftçilerimiz aslında her gün hatırlanmalı ve takdir edilmeli. Türkiye’deki çalışan kadınların yüzde 30’u tarımda. Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin paylaştığı en son verilere göre, ülkemizde 2,8 milyon kadın çiftçi var. Ancak tarımdaki kadınların yüzde 93’ten fazlası kendi adına sosyal güvenlik sistemine kayıtlı değil. Bu rakamlar hiç de azımsanacak düzeyde değil. Emeğin yoğun olduğu tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçi kadınlar, günün çok uzun saatlerini çalışarak, kırsal alanda ailenin geçimini sağlarken, Türkiye tarım ekonomisini de destekliyorlar. Kadın çiftçilerin emeğinin karşılığını alması ve katkılarının artırılması ancak onların tarımda modern ve doğru tekniklerin uygulanması, mekanizasyon kullanımı, ürün ekonomisi gibi eğitimler ile sağlanabilir. Ülkemizde umut veren ve kadın emeğine değer katan önemli çabalar görüyoruz. Biz de üzerimize düşen sorumluluğu ‘Filizlerin Mucizeleri’ projemiz ile yerine getiriyoruz” diye açıkladı.

Nebi Özdöngül proje kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi de vererek sözlerini şöyle tamamladı: “Filizlerin Mucizeleri ile tarım ve otomotiv alanlarında kadınlarımızı cesaretlendiren önemli çalışmalara imza atıyoruz. Projenin tarımsal üretim ayağında kooperatifçilik, girişimcilik, toplumsal cinsiyet eşitliği, tarımda mekanizasyon ve iş sağlığı ile güvenliği, iyi tarım uygulamaları ana eğitim konuları başta olmak üzere kadın çiftçilerimizi destekliyoruz. Geçen sene bu projeyle Türkiye için yeni bir ürün olan karabuğday ekimini kadın çiftçiler ile birlikte başlattık. Şimdi ise kendi kurdukları kooperatif üzerinden üretim, satış, pazarlama faaliyetlerini sürdürüyorlar. Kadın çiftçilerimizin bilinçlenmesi ve girişimciliğin artırması gelecek için gerekli olduğunu görüyor, bugün onları bu gayretli çalışmaları için kutluyoruz.”