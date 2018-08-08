“TÜRKİYE’NİN PRESTİJ PROJELERİ ARASINDA YERİNİ ALACAK”

TRT Trabzon Radyosu’nda, her gün sabah 10.00 ile 12.00 arasında canlı olarak yayınlanan “Köşe, Bucak Karadeniz” programına telefonla bağlanan Vali Doğanay, Sarp Sınır Kapısı’nda yaşanan yoğunluk hakkında bilgiler verdi.

Doğanay, Sarp Sınır Kapısı'nın, Türkiye'nin kara sınır kapıları arasında yolcu trafiği bakımından ilk sırada yer aldığını söyledi.

Doğanay, 10 Aralık 2011'den beri Türk ve Gürcistan vatandaşlarının pasaporta ihtiyaç duymadan sadece nüfus cüzdanıyla Türkiye ve Gürcistan'a geçebilmesi uygulamasının ardından her geçen yıl yolcu ve araç yoğunluğunun arttığını söyledi.

Sınır kapısının geçen zaman içerisinde fiziki açıdan güvenliğin sağlanması, iş ve işlemlerin yürütülmesinde mevcut yeterliliğini kaybetmeye başlaması sonucu hizmet binalarının modernizasyonu ihtiyacının ortaya çıktığına işaret eden Doğanay, yap-işlet-devret modeli çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince Sarp Kara Hudut Kapısı fiziki alanının yenilenmesi çalışmalarına 28 Kasım 2016'da başlandığını anımsattı.

Doğanay, "Gümrük sahası ve hizmet binalarının yapımına aralıksız bir şekilde devam ediliyor. Sarp Sınır Kapısı'nı modernize ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunmak arzusundayız. Kapının modernizasyonunun 2018 yılı içinde tamamlanmasını planlıyoruz. 2011 yılında normal kimlik ile geçiş başladığından dolayı bir yoğunluk oluşuyor. Bu manada kapıda genişletme ve modernizasyon çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yolcuların geçiş yaptığı bölümlerin inşası Ekim ayında tamamlanmış olacak. Modernizasyonla birlikte gerek araç gerekse yolcu geçişlerinde rahatlık ve bekleme sorunu ortadan kalkacaktır. Yılsonu itibarıyla kapımızdaki yenileme çalışmalarının tamamlanmasını planlıyoruz. Yapımı tamamlandığında Türkiye'nin prestij projesi olacağı inancındayım." diye konuştu.

Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen yıl yaklaşık 7 milyon yolcunun giriş-çıkış yaptığını belirten Doğanay,” Sarp'tan günlük ortalama 20 bin kişi giriş çıkış yapıyor. Özellikle yaz aylarında günlük geçişler 30 binleri aşıyor. Yaşanan bu hareketlilik bölge turizmine olumlu olarak yansıyor” dedi.