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Türkiye Petrolleri'nden yeni hizmet

Dask, kasko, trafik sigortası, konut sigortası, ikinci el cep telefonu sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortası ya da seyahat sağlık sigortası.

Türkiye Petrolleri'nden yeni hizmet

Dask, kasko, trafik sigortası, konut sigortası, ikinci el cep telefonu sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortası ya da seyahat sağlık sigortası.

14 Aralık 2018 Cuma 15:55
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Türkiye Petrolleri'nden yeni hizmet

Türkiye Petrolleri, geliştirdiği hizmetler ile müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya ve onları ayrıcalıklı hissettirmeye devam ediyor. İnternet sitesi üzerinden, başta araç sahiplerinin en çok ihtiyaç duyduğu kasko ve trafik sigortası olmak üzere; dask, konut, ikinci el telefon sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortası ve seyahat sağlık sigortası gibi hizmetleri müşterilerinin ayağına getiren Türkiye Petrolleri, istasyonlarını bir hizmet noktası haline dönüştürme yolunda önemli bir adım atıyor.

Müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak ve onların hayatına dokunmak için daima yeni hizmetler geliştirmeyi hedefleyen Türkiye Petrolleri, bu projeyle birlikte, Türkiye’nin önde gelen güvenilir sigorta şirketleri ile çalışarak müşterilerinin evlerinden dahi çıkmadan tek bir tıkla, taleplerine göre en uygun sigorta tekliflerine, hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlıyor.

Sistem nasıl işliyor?

Koalay.com altyapısıyla hayata geçen proje kapsamında Türkiye Petrolleri müşterileri www.tppd.com.tr adresinde “Hizmetler” kategorisi altında yer alan sigorta hizmeti sekmesini tıklayarak ihtiyaçları olan sigorta ürününü seçiyor. Seçtikleri sigorta ürününe göre ekranda ihtiyaç duyulan bilgileri girer girmez, Türkiye’deki güvenilir sigorta kurumlarının teklifleri, karşılaştırmalı olarak ekrana geliyor.

AVANTAJLARI NELER?

En uygun fiyatlar karşınızda

www.tppd.com.tr adresi üzerinden ulaşılan sistem, birçok sigorta şirketini tek seferde ve gerçek zamanlı olarak sorguluyor ve bütçenize en uygun teklifleri anında görüntülüyor.

Zamandan tasarruf

Sistemin güzel tarafı seçiminiz sonrası sizi, poliçeleri sunmak için onlarca soruya maruz bırakmaması. Bir uçtan diğer uca işlem yalnızca 2 dakika sürüyor, zamanınız size kalıyor.

Tarafsız ve objektif arama sonuçları

Türkiye Petrolleri, bu sistemle birlikte size güvenilir bir altyapı sunuyor. Sigorta şirketleri arasında ayrım yapmadan tarafsız ve objektif bir arama yapabiliyorsunuz.

Hizmet için ücret ödemek yok

Müşteriler, sigorta şirketlerini sorgulayarak sunduğu teklifler için hiçbir ücret ödemiyor.

Anahtar Kelimeler:
BenzinTürkiyePetrolleriYeni Hizmet
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