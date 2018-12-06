Türk şoförlerine Almanya vize engeli!

Almanya’ya yapılan ihracatı sekteye uğratacak Davetiye Teyit uygulamasının en çok Türkiye’de yerleşik üretim yapan Alman firmalarına zarar vereceğine dikkat çeken UND Yönetim Kurulu; “TİM’in son açıklanan Kasım ayı ihracat rakamlarına bakıldığında 1. 4 milyar Dolar’la Almanya ilk sırada yer alıyor. Türkiye’den AB’ye yapılan ihracatın yüzde 50’si Avrupalı firmalar tarafından, bunun yüzde 29’u ise Türkiye’de yerleşik Alman firmalar tarafından yapılmakta. Bu firmaların ürettiği yükü taşıyan TIR sürücüleri için Almanya’nın başlattığı vize müracaatlarındaki davetiye teyit uygulaması hem vize süreçlerini zorlaştırıyor hem de Avrupalı ve Alman firmaların yüklerinin geç teslim edilmesine neden oluyor ve ekonomik zarar veriyor” dedi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu, Almanya Büyükelçiliği’nin 15 Kasım tarihinden itibaren, TIR Şoförü vize başvurularında CMR’nin yanı sıra Almanya’daki alıcı tarafından teyit yazısı/davetiye talep ettiğini aktararak; “Söz konusu teyit yazısının yükün alıcısı tarafından Alman Büyükelçiliğinin belirttiği mail adresine gönderilmesi gerektiği aksi takdirde başvuruların kabul edilmeyeceği belirtiliyor. Şu ana kadar yapılan birçok vize müracaatı bu nedenle reddedildi. Türk ihracat ve ithalat yükünü, uluslararası kurallar gereği belirlenmiş resmi evrak ile taşıyan TIR sürücüleri teslim aldıkları yükleri, yine resmi evrakta belirtilen adreslere teslim ediyor. TIR sürücüleri, meslekleri gereği davetiyeye ihtiyaç duyulacak bir göreve katılım göstermiyor. Diğer yandan aynı sürücüler, Almanya’dan, Avrupalı üreticilerin ithalat yüklerini de Türkiye’ye ve/veya diğer ülkelere taşımakta ve bu taşımalar için ayrıca bir davetiye şartı aranmıyor. Takdir edilmelidir ki, davetiye seferlik olarak temin ediliyorken şoför vizesi belirli bir süreyi kapsıyor. Müşteri sadece seferlik olarak kendi taşıması için sürücüye davet mektubu göndermekte iken bu davetiye karşılığında sürücüye verilen 6 ay ya da yıllık vize ile birçok farklı müşterinin taşımaları yapılmaktadır. Bu durum da davetiye şartının ne kadar anlamsız ve gereksiz olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor” açıklamasını yaptı.

“Şoför Vizeleri, Türk İhracatına Zarar Veriyor”

Türk şoförlerinin yurtdışındaki vize sorunlarına değinen UND Yönetim Kurulu; “Dünya Bankası tarafından yapılan AB-Türkiye Gümrük Birliği Değerlendirme Raporundaki “vize alım zorlukları ve AB’deki Schengen Kalış Süresi (180/90 gün) kısıtlamalarının Gümrük Birliği işleyişine zarar verdiğini” tespiti yaşanan vize sorunlarını çok net şekilde ortaya koymaktadır. Schengen bölgesi, 1995 yılında 1.204.000 km² alanı kapsarken, günümüzde 4.312.000 km² alanı kapsamaktadır. Meslekleri gereği ihracat yükünü böylesine büyük bir coğrafyaya taşıyan Türk şoförlerine Schengen’in ilk yıllarında konulan 90 günlük kalış süresi artık yeterli gelmemektedir ve bu sürenin arttırılması elzemdir.

Schengen dışında da Türk şoförlerinin vize sorunları olduğuna değinen UND Yönetim Kurulu; “Rusya ile ülkemiz arasında son dönemde artan siyasi hareketlilik ve olumlu havaya karşın ülkemiz ihracatının ve sektörümüzün önündeki en büyük engellerden biri olan Rusya şoför vize sorunu halen çözümlenemedi. Türkmenistan’da vize alabilmek için birçok zorlu prosedürü aşmak ve yüksek maliyetlere katlanmak zorunda kalan ve 30 ila 45 gün sonunda vize almayı başarabilen şoförlerimizin birçok vize müracaatı da anlamsız gerekçeler ile reddediliyor. Merkez Irak’a yapılan taşımalar vize engeli nedeni ile yapılamıyor. TIR, şoför ve yük ayrılmaz bir bütündür ve ülkemiz ihracatının ve dış ticaretin önündeki en büyük engellerden biri olan vize sorunun ivedi şekilde çözümlenmelidir.” şeklinde konuştu.