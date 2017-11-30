Türk balıkları hava kargo ile İsrail'e uçuyor ihracat katlanıyor

Türk su ürünleri sektörü hava kargo desteğiyle İsrail'e ihracatını yüzde 29 arttırdı. Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin bu yıl ilk kez Milli Katılım Organizasyonunu üstlendiği 28-30 Kasım tarihleri arasında düzenlenen ISRAFOOD 2017 bu yıl 34. kez düzenlendi. İsrail'in tek gıda fuarı olan ISRAFOOD 2017'ye 16 Türk firması katıldı. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği info stant ile katılarak Türk ihraç ürünlerinin tanıtımını yaptı.



İzmir'den Tel Aviv'e hava kargo seferleri ihracatı arttırıyor

Türkiye'de ihracatta hava kargoyu en yoğun kullanan sektörlerinin başında geldiklerini dile getiren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, 2017 yılı içinde başlayan İzmir - Tel Aviv arasındaki hava kargo seferlerinin de desteğiyle İsrail'e 2017 yılının Ocak - Ekim döneminde ihracatlarını yüzde 29 oranında arttırarak 12 milyon 331 bin dolardan, 15 milyon 884 bin dolara çıkardıklarını kaydetti. Türk su ürünlerinin İsrail'de bilinirliğinin çok yüksek olduğuna işaret eden Kızıltan, "İki ülke arasında siyasi ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte Türk ürünlerine olan sempati de artmış durumda. Market raflarında ve restoranların menülerinde Türk su ürünleri yer alıyor. Kosher sertifikasına büyük önem veriyorlar. Kosher sertifikalı ürünleri tercih ediyorlar. İsrail'e ihracat yapma hedefi olan firmalarımızın Kosher sertifikası sahibi olmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.



Su ürünleri ihracatında çipura ve levrek zirvede

İsrail'deki ISRAFOOD 2017 Fuarı'nın bu yıl 34. kez düzenlediği bilgisini veren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Atakan Demir, 2016 yılında 150 firma katılmışken, 2017 yılında bu sayının 202'ye çıktığını belirtti. Demir, "Türkiye'den İsrail'e 2017 yılının Ocak - Ekim döneminde yapılan su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatında 5.9 milyon dolarlık tutarla çipura ilk sırada yer alıyor. Deniz levreği ihracatımız ise; 3.8 milyon dolar ile çipurayı izliyor. Balık unu ihracatından 1.4 milyon dolar döviz kazandık" diye konuştu. ISRAFOOD 2017 Fuarı'nın ziyaretçileri arasında; Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel ve İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir'de yer alırken, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'ni Yönetim Kurulu üyeleri Ufuk Atakan Demir ve Haluk Taktak ile Denetim Kurulu Üyesi M. Cem Sağır temsil etti. Türkiye 2017 yılının Ocak - Ekim döneminde İsrail'e 2 milyar 742 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2016 yılının aynı döneminde İsrail'e yaptığımız ihracat ise; 2 milyar 409 milyon dolar seviyesindeydi. Türkiye, 2017 yılında İsrail'e yaptığı ihracatı yüzde 14 arttırma başarısı gösterdi. İsrail'e yapılan ihracatta Çelik sektörü 511 milyon dolarla lider sektör olurken, Otomotiv sektörü 430 milyon dolarlık ihracatla ikinci sırada yer aldı. Kimya sektörü ise Türkiye'ye 294 milyon dolar kazandırdı ve zirvenin üçüncü basamağının sahibi oldu.







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