Trakya Birlik, 2006'dan bu yana OKT ile gücüne güç katıyor

10 yılı aşkın süredir yaptığı birçok treyler teslimatı ile Trakya Birlik’in kooperatiflere ve ortaklarına sunduğu hizmet kalitesini arttırmaya ve daha hızlı hizmet götürebilmelerine vesile olan OKT Trailer tarafından Trakya Birlik’e 5 adet 60 m³ Alüminyum Panel Damper Semi Treyler teslimatı gerçekleştirildi.

OKT Trailer üretim tesisinde gerçekleştirilen teslimat töreninde bulunan, OKT Trailer Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Maraş müşterilerin ihtiyaçlarına özel, yenilikçi çözümler sunmayı esnek üretim anlayışının temel prensibi olarak benimsediklerini belirterek; “Trakya birlik ile 10 yılı aşkın süre çalışma dönemimiz oldu. Birlik dahilinde 19 kooperatifin daha hızlı üretim yapabilmesinde kullanılan araçlarımızın hizmette sorunsuz ve pratik olması için özel projelendirmesi yapılarak üretimini gerçekleştirdik. 2019 yılı içerisinde yine ürün teslimatlarımız devam edecek olup 2006/42/EC Makine Emniyeti Yönetmeliği, CE işaretine uygun, kendi know-how lisansımız ve üretim teknolojilerimiz ile alaşımlı alüminyum malzemeden, tasarım hesaplamalarına uygun kalınlıklarda, kutu kesitte, geniş hacim aralığında, coğrafi bölge iklim ve yol koşulları, dolum - boşaltım operasyonu ihtiyaçları ve depolama gereksinimleri dikkate alınarak geliştirilen yük boşaltma esnasında büyük kolaylık ve pratiklik kazandıran Panel Damper Semi Treylerlerimiz ile dökme ayçiçek, dökme buğday, çuvallı yem ve kolili ayçiçek yağlarının taşımasında güvenli ve emniyetli ulaşım imkanı sağlamaktan dolayı mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim.” şeklinde konuştu.





OKT Trailer üretim tesisi otopark sahasında gerçekleştirilen teslimat törenine Trakya Birlik Satın Alma Müdürü İsmet Er, Trakya Birlik Satın Alma Sorumlusu Ender Bilgiç ve Trakya Birlik Filo Bakım Sorumlusu Sıtkı Fırtına katılırken teslimatı OKT Trailer Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Maraş gerçekleştirmiştir.