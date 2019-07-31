Tırsan’ın Adapazarı kampüsü, teknoloji üssü oldu

Üretim tesisi ve Ar-Ge yatırımlarını aralıksız sürdüren Türkiye’nin güvenilir lideri Tırsan, 2018 yılında temellerini attığı, Avrupa’nın en büyük Low-Bed ve özel araçlar fabrikasını faaliyete geçirdi. Tırsan Adapazarı üretim kampüsü; 365.000 metrekarelik bir alanda, yıllık toplam 20.000 araçlık kapasiteyle üretim yapıyor. Tırsan, Avrupa’da eşi benzeri olmayan bu dev tesisinde; 1.000’in üzerinde tekil ürün ile en geniş ürün gamını aynı çatı altında mükemmel bir verimlilik ve üstün kalitede üreterek, sektörde liderliğini devam ettiriyor. Tırsan ayrıca, yalın üretim felsefesini içselleştirerek, IT sistemlerini buna göre konfigüre edebilen dünyadaki tek üretici konumunda bulunmaktadır.

Ödüllü Ar-Ge merkezi ve aldığı inovasyon ödülleriyle başarılarına her geçen gün bir yenisini eklemeye devam eden Tırsan, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından Mayıs ayında açıklanan 2018 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi’nde 121. sıraya yerleşti. Öte yandan Tırsan, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM), 2018 yılı İlk 1000 İhracatçı Listesi’nde 45. sıraya yükseldi. Otomotiv sektöründe ise 10. sıraya yükselen Tırsan, treyler sektöründe liderliğini devam ettirdi. Ayrıca, en büyük 4'üncü treyler üreticisi konumunda olduğu Avrupa’da da liderlik hedefine doğru emin adımlarla koşuyor.

1993’ten bu yana her yıl üretim süreçlerini geliştirerek, yeni teknolojilere yatırım yapmayı sürdüren Tırsan, Adapazarı fabrikasında 365.000 metrekarelik bir alana ve 20.000 araçlık yıllık üretim kapasitesiyle üretim kapasitesini altı katına çıkardı. Sahip olduğu ileri teknolojisiyle, Türkiye'nin en büyük treyler fabrikası ve Avrupa’nın da en modern tesisi olan Tırsan’ın Adapazarı tesisi, her 8 dakikada 1 treyler üretiyor. Tırsan, Avrupa’da genel kargo, soğuk zincir, intermodal, inşaat ve sıvı ürün taşımacılık sektörlerinin ihtiyaçlarını karşılayan en geniş ürün gamı ile 55'ten fazla ülkedeki müşterisinin çok yönlü ihtiyaçlarına çözümler sunuyor.

Robotik ve Otomasyon Sistemlerine Yatırım Yapıyor

Endüstri 4.0 prensipleri doğrultusunda, 2011-2017 yılları arasında robotik ve otomasyon sistemlerine yönelik 54 milyon Euro yatırım yapan Tırsan, kullandığı bu teknolojilerle üretimde verimlilik ve kapasite artışı yakalayarak, bugün toplamda 65 farklı üretim teknolojisini Adapazarı kampüsünde en verimli şekilde kullanıyor. 18 milyon Euro’luk yatırımla, bir yıldan kısa bir sürede tamamlanan yeni Low-Bed fabrikasında da tek vardiyada 1.250, çift vardiyada ise yıllık 2.500 adet Low-Bed üretiliyor. Toplamda 60.000 metrekare alan üzerine kurulu fabrikada, tüm üretim işlemleri tek bir alanda yapılıyor. Endüstri 4.0 prensiplerine göre yapılan fabrikada tam otonom konveyör hattında; RFID ve barkod teknolojileri kullanarak, robotlu kaynak, otomatik kumlama ve robotlu boyama ile en verimli şekilde en kaliteli ve dayanaklı Low-Bed'ler üretiliyor.

Tesis, tam otomasyonlu kataforez (KTL) ve metalizasyon tekniklerini de tek bir çatı altında bulundurarak Avrupa’da eşsiz bir konuma sahip.

Sektörün Öncüsü Tırsan, Ar-Ge Şampiyonu

2009 yılında Türkiye’nin ilk treyler Ar-Ge merkezini kuran Tırsan, sunduğu ürün ve hizmetlerle Türk treyler sektörüne 42 yıldır liderlik ediyor. 2017 yılında, “En İyi Ar-Ge Merkezleri”nin değerlendirildiği 6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi’nde birincilik ödülü alan Tırsan; Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD) 2018 Patent 1’incisi seçildi. 2018 yılında 32 adet patenti tescillenen Tırsan, 53’ü uluslararası olmak üzere 2018 Aralık ayı itibari ile 281 tescilli patent ile çalışmalarını sürdürüyor. Tırsan, Treyler İnovasyon ödül tarihinde de bir ilki başardı. Dünyanın en prestijli inovasyon ödülünü ikinci kez kazanan Tırsan, bünyesindeki Kässbohrer markalı Sekizgen Orta Kirişli Multifonksiyonel Konteyner Şasi K.SHG AVMH aracı ile 68 başvuru arasından Treyler İnovasyon 2019 Ödülü “Şasi” kategorisinin şampiyonu oldu. Bünyesindeki Talson markası ile ürettiği Güvenli Kutu aracıyla ‘Konsept’ kategorisinde 3. olan Tırsan, geçen sene 4 aracıyla aday olan ve 2 kategoride derece yapan uluslararası tek üretici ve aynı zamanda ödülü arka arkaya kazanan dünyanın ilk 3 treyler üreticisinden biri oldu.

Tırsan’ın stres ve spot testleri gerçekleştiren ve sıcaklık kontrollü kabin de içeren Ar-Ge merkezi, aynı zamanda uluslararası projelerle de treyler sektörünün geleceğine yön veriyor. Tırsan, düşük emisyonlu çevreci araçlar üretmek için Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Aeroflex Projesi gibi uluslararası projelerde daha etkin rol oynuyor. Ar-Ge Merkezi ayrıca, malzeme, dijital ve aerodinamik alanlarındaki gelişmiş araştırmalarının yanı sıra ürün iyileştirme faaliyetlerine de sürekli olarak devam ediyor.

Tırsan, toplam 16.600 m2 kapalı alandan oluşacak olan dünyanın en yüksek test kapasitesi ve teknoloji donanımına sahip 2. Ar-Ge merkezi yatırımını da gerçekleştiriyor. Tırsan, Gebze’deki yeni Ar-Ge merkezinde, global trendlere göre şekillenen sektör için son teknoloji ve hizmetleri, istihdam edeceği 150 yeni mühendisiyle geliştirmeye devam edecek ve dünyanın 55’den fazla ülkesindeki farklı ihtiyaçlarına uygun çözümler sunacak.

Tırsan, Müşterilerini Operasyonlarının Merkezine Koyuyor

Tırsan, her biri yüksek teknoloji ile üretilmiş, tasarlanmış ve test edilmiş en geniş ürün gamı ile müşterilerine ve sektöre yön veriyor. 55’ten fazla ülkedeki müşterilerinden aldığı geri bildirimlerin yanı sıra, her ülkenin coğrafi koşulları, teknik ve yasal gereksinimlerini de göz önünde bulunduran Tırsan, bugün 1.000'in üzerinde özgün ürün içeren bir ürün gamını yönetiyor. Bu ürünlerin ve opsiyonların güvenliği, kalitesi ve müşteri faydaları merkezde tamamen 3D olarak tasarlanıyor ve sanal güvenlik ve kalite testleri gerçekleştiriliyor.

Tırsan’ın Her Çalışmasında Teknoloji Ön Planda Tutuluyor

Tırsan, sadece bir üretim şirketi olarak değil, aynı zamanda bir teknoloji şirketi olarak da faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda şirket bünyesinde bir proje yönetim ofisi bulunuyor. Bu birim, en verimli merkezi bilgi yönetimine olanak tanıyan fiziksel ve sanal altyapıyı sağlıyor. Bu sayede Tırsan, Sistem Analiz ve Program Geliştirme (SAP) ve Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) gibi sistemleri kendi süreçlerine uygulayarak üretimdeki toplam verimliliği artırıyor. Tırsan’ın SAP kullanımı, çeşitlilik yönetimi açısından da dünyadaki en iyi örnek olarak öne çıkıyor.