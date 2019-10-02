Tırsan, yeni araçlarıyla Almanya Nufam 2019’daydı

Sahip olduğu üstün teknoloji ve ürün çeşitliliği ile fark yaratan Tırsan, Almanya’nın Karlsruhe şehrinde 26-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen ticari araç fuarı NUFAM 2019’da bünyesindeki Kässbohrer’in üç aracının lansmanını gerçekleştirdi.

İnovatif araçlarıyla “Emniyet” kategorisinde Treyler İnovasyon 2017 ve “Şasi” kategorisinde Treyler İnovasyon 2019 ödüllerinin sahibi olarak teknolojisiyle dünya treyler sektörüne yön veren Tırsan, segmentinin en hafif damperli silo aracı K.SSK 60 ADR, inşaat sektörü için geliştirdiği 2 dingilli çelik damper K.SKS B ve tarım makineleri taşımacılığında en iyi yük dağılımı ve maksimum manevra kabiliyeti sunan yeni Low-Loader ürünü K.SLL B 2 ile fuarın yıldızı oldu.



Kässbohrer K.SKS B, Benzersiz Tasarımı ve Sağlamlığı İle Ön Plana Çıkıyor



İnşaat için geliştirilen çelik damper Kässbohrer K.SKS B, 9 ton taşıma kapasiteli çift dingili sayesinde geleneksel 2 dingilli damperlerden 1 ton daha fazla taşıma kapasitesine sahiptir ve 26 ton yük taşıyabilmektedir. Bu özellik, faydalı yükün king-pin bölgesine dağıltılmasından kaynaklanmakta ve bu sayede dingillerin kullanım ömrünü de uzatmaktadır. Ayrıca üstyapı ve şasi entegrasyonu, araç stabilitesini artırarak titreşimi ve gürültüyü önleyen şasi ve gövde sabitleme yapısıyla daha da geliştirilmiştir. Bu entegre yapı, damper mili ve hidrolik silindir bağlantılarındaki ters hareketleri azaltırken, aynı zamanda seyir sırasında ortaya çıkabilecek kaynak bölgelerindeki yanal kuvvetleri önleyerek aracın ömrünü uzatmakta ve kullanım güvenliği sağlamaktadır.

K.SKS B, gövde üzerindeki yapışmayı önleyen, malzemelerin daha verimli akış hızını sağlayan yan duvarlardaki özel tasarımı ve zeminin benzersiz “V” formuyla hızlı boşaltım sağlamaktadır. Gövde zemin dayanıklılığı, V şeklindeki iç kutu profilleri ile geliştirilmiştir. Bu özellik aynı zamanda zeminin hızlı bir şekilde temizlenmesini de sağlamaktadır. Özel olarak tasarlanmış geniş damper mili, çalışma güvenliğini artırmak için yükü daha geniş bir alana dağıtarak, damper işlemi sırasında daha iyi denge sağlamaktadır.

K.SKS B, yükleme ve boşaltma işlemlerinin verimli çalışmasını sağlayan 250 bar kaldırma kapasiteli Premium serisi 5 kademeli H tipi hidrolik silindir ile donatılmıştır. K.SKS B’nin yüksek dayanımlı kasası ve üst yapısı, en zorlu yük ve yol koşullarında güvenilirlik ve sağlamlık anlamına gelmektedir. K.SKS B’nin kataforez kaplamalı (KTL) sağlam şasisi sayesinde araç, 10 yıl pas yürümezlik garantisi altındadır. Ayrıca 4x2, 6x2 ve 6x4 çekicilerle uyumlu şekilde tasarlanan K.SKS B, operasyonel güvenlik için tek dokunuşlu otomatik fren sistemi ve devrilme uyarı sistemi ile donatılmıştır.



Kässbohrer K.SLL B 2, Tarım Makineleri İçin Güvenli Taşıma İmkanı Sunuyor



2 dingilli uzayabilir Low-bed Kässbohrer K.SLL B 2, güçlü şasisi ve sağlam yapısı sayesinde yüksek tekerlekli tarım makinelerinin veya paletlerin güvenli taşınması için özel olarak tasarlanmıştır. 6.600 mm havuz uzunluğu ve 18 ton king-pin kapasitesiyle K.SLL B 2, her türlü tarım makinesi için ideal taşıma imkanı sunmaktadır.



Sadece 100 mm yerden yükseklik ve 400 mm platform yüksekliğine sahip K.SLL B 2, uzun ve ağır tarım makinelerinin yüksek tekerlek veya paletlerle taşınmasını sağlamaktadır. Arka bogi ile aracın merkez kirişi arasındaki pim bağlantılı bogi tasarımı, kullanıcıların yükleme sırasında sehimi yönetmelerine izin vermektedir. Böylece daha güvenli yükleme ve king pini ile akslar arasında optimum yük dağılımı sağlamaktadır. Ek olarak, hidrolik ayarlanabilir deveboynu, optimum yük dağılımı için bir diğer önemli özelliktir.

K.SLL B 2, 12 tonluk dingil kapasitesi ve 42˚'ye kadar dönme açısı ile en zorlu çalışma koşullarında ve dar virajlarda bile maksimum manevra kabiliyeti sunmaktadır. 4.550 mm'ye kadar uzatılabilen K.SLL B 2 serisi, tüm yüklerin treylere yüklenebilmesini sağlayan 11.150 mm havuz uzunluğu sunmaktadır. 6 x 2 adet galvanizli çelik uzatma braketi ve ahşap taşıma yapıları, 2.990 mm toplam genişliğe sahip 1.240 mm toplam yanal genişleme sunmaktadır. Genişleme braketleri, uzantıların üzerine indirilmiş bir platform sağlayacak şekilde 180 derece dönebilmektedir. Ayrıca, yüksek lastiklere ve paletlere sahip tarım makineleri için kullanıcılar, orta kısma şasi yerleştirebilmekte ve lastikleri veya paletleri her iki taraftan da asabilmektedir.

Deveboynu ve havuz alanı; hidrolik, pnömatik, elektrik bağlantı elemanları ve konektörlerle 50 saniyeden daha kısa sürede birbirinden kolayca ayrılmaktadır. K.SLL B 2, 20 yıla kadar koruma sağlayan metalizasyon sayesinde en iyi korozyon direncini sağlamaktadır.



K.SSK 60 ADR, Avrupa’da Segmentinin En Hafif Damperli Silo Aracıdır



Tırsan, NUFAM 2019’da ECTA/DOW regülasyonları ile ADR mevzuatına tam uyumlu ve tüm güvenlik testlerini başarıyla tamamlayan, segmentinin en hafif damperli silo aracı K.SSK 60 ADR’yi müşterileriyle ilk kez buluşturdu. Tehlikeli madde taşımacılığı sektörünün tüm ihtiyaçlarını karşılayan K.SSK ADR, taşınacak malzemenin yoğunluğuna ve özelliğine göre 40 m3’ten 60 m3’e kadar değişik hacimlerde ve donanımlarda sunulmaktadır. Tırsan’ın mühendislik gücü ve geliştirme kabiliyeti sayesinde, K.SSK 60 ADR, temel özelliklerden ödün vermeden maksimum yük taşıma kapasitesi sağlamaktadır.



K.SSK 60 ADR, tüm hava teçhizatı, doldurma ve boşaltma hatları dahil olmak üzere Avrupa’daki en hafif standart ve ADR 60 m3 damperli silosu konumundadır. Standart olarak, K.SSK 60 ADR’nin tüm çekvalfleri, valfleri, kaplinleri, hatta boşaltma konisindeki havalandırma ekipmanı kolayca çıkarılabilmektedir. Böylece güvenlik için temizlik kolaylığı ve maliyetleri düşürmek için de daha hızlı çalışma sağlamaktadır. K.SSK 60 ADR karbit, kömür, kül ve mıcır gibi tehlikeli toz veya granül madde taşımacılığına uygundur. Otomasyon ve malzeme seçimi sayesinde Tırsan, müşterilerine daha uzun ürün ömrü ve güvenilirlik sunarak tankta mükemmellik hedeflemektedir. K.SSK 60 ADR’nin tank yapısı, tehlikeli ürün taşımacılığında sürücü ve çevre güvenliğini en iyi şekilde artıran optimum uzama sağlayan otomatik kaynakla üretilmiştir.



K.SKS B Teknik Özellikleri;

5. Tekerlek Yüksekliği: 1.220 mm

Tekerlek Tabanı: 4.900 mm

Toplam Yükseklik: 3.020 mm

Toplam Uzunluk: 8.600 mm

Gövde Uzunluğu: 7.900 mm

King-Pin'den Mekanik Ayaklara Uzaklık: 2.500 mm

Akslar Arası Mesafe: 1.310 mm

Son Akstan Damperin Sonuna: 900 mm

Toplam Genişlik: 2,550 mm

Yükleme Genişliği: 2.390 mm

Şasi Genişliği: 1.300 mm

Dara Ağırlığı (±%3): 5.150 mm*

King-Pin Kapasitesi: 15.000 kg

Aks Yükü: 18.000 kg