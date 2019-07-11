Tırsan Ve Köknar, İş Birliğini Güçlendirmeye Devam Ediyor 





Güvenilir lider Tırsan, müşterilerinin operasyonel ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirdiği en geniş ürün gamı ile lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam ediyor. Türkiye’den Avrupa ve Asya ülkelerine yapılan taşımacılıkta iddialı firmalardan Mersin merkezli Köknar Uluslararası Taşımacılık, tercihini yine kalite ve verimlilikten yana kullanarak, filosuna 15 adet Tırsan Çiçek Taşıyıcı Frigo ekledi. Tırsan’ın Adapazarı fabrikasında gerçekleştirilen teslimat törenine, Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Köknar Uluslararası Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı Bedirhan Orak,

Operasyon Müdürü Adil Demirbağ ve Tırsan Treyler Satış Yöneticisi Akgün Nuhoğlu katıldı.

“Ürünlerimizi Geliştirirken Müşterilerimizi Süreçlerin Merkezine Koyuyoruz”

Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Çiçek Taşıyıcı Frigo aracının Tırsan müşterileri ile birlikte yapılan klinik çalışmalarla geliştirildiğini vurgulayarak, “Tırsan olarak 42 yıldır müşterilerimizi dinleyerek ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyoruz ve müşterilerimizi süreçlerimizin merkezine koyuyoruz. Ar-Ge merkezimizde uzman mühendislerimizle geliştirilen Çiçek Taşıyıcı aracı, 27 Şubat tarihinde Adapazarı fabrikamızda müşterilerimizin katılımıyla birlikte yapılan klinik çalışmayla mükemmel hale getirildi. 42 uluslararası taşımacı firma sahibi ile birlikte yapılan çalışma sonrasında aracımızı müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine tam uygun hale getirdik. Tırsan Çiçek Taşıyıcı, hem sağlamlığı hem de çok fonksiyonlu taşımacılığa imkân sağlayan işlevsel özellikleriyle uluslararası taşımacılık yapan firmaların rekabet gücünü artıracak. Frigofirik taşımacılığın önde gelen firmalarından Köknar Uluslararası Taşımacılık’ın da tercihini yine Tırsan kalitesinden yana kullanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

Çetin Nuhoğlu ayrıca, Tırsan’ın Ar-Ge çalışmalarında tüm gerekli testleri kendi bünyesinde yaptığını hatırlatarak, “Ar-Ge merkezinde uluslararası mevzuatlara uygun çeşitli testler yapabilme yetkinliğini kanıtlayan ve uluslararası ödüller alan Tırsan, ulusal ve uluslararası tüm markaların araçlarını test ederek Türkiye dahil 49 ülkede geçerli sertifikayı TSE’den sağlıyor. Frigo araçları test etmek için kurduğumuz iklimlendirme kabininde tüm araçlarımızı test ediyoruz. Ayrıca bu tesiste, uluslararası bozulabilir gıda taşımacılığı yapan firmaların alması gereken ATP sertifikası için gerekli testleri de yapıyoruz. Müşterimize test ve sertifikasyon hizmetlerini aynı lokasyonda vererek, operasyonlarında büyük kolaylık sağlıyoruz” dedi.

“Tırsan Araçları Avrupa'dan Asya'ya Tüm İklim Koşullarında Mükemmel Performans Sağlıyor”

Kalitesi, operasyonel esnekliği, verimliliği ve başarılı satış sonrası hizmetleri dolayısıyla filo yatırımlarında Tırsan’ı tercih ettiklerine dikkat çeken Köknar Uluslararası Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı Bedirhan Orak, teslimat töreninde yaptığı konuşmasında şunları aktardı: “Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışı doğrultusunda 1996 yılında kurulan firmamız, ağırlıklı olarak gıda, çiçek, sebze ve meyve taşımacılığı yapmaktadır. Her türlü iklim ve yol koşulunda müşteri memnuniyetini kendisine ilke edinen bir şirket olarak, yatırım yapacağımız araçların donanımına ve uzun süreli kullanım olanaklarına özellikle dikkat ediyoruz ve araçların yerli üretim olmasını tercih ediyoruz. Firma olarak, Avrupa'dan Asya'ya, iklimleri çok farklı ve zorlu ülkelerde operasyonlarımızı yürütüyoruz. Tırsan Frigo araçları tüm iklim koşullarında mükemmel performans sağlıyor. Bunu başka araçlar ile yapamazsınız. Bu kapsamda Tırsan’ın bizim için en doğru tercih olduğunu düşünüyoruz.”

Tırsan T.SRI F’nin Standart ve Teknik Özellikleri

Çiçek taşımacılığına uygun olarak; 2.500 mm iç genişliğinde ve 45 mm panel kalınlığında üretilen yeni Tırsan Çiçek Taşıyıcı Frigo aracının, kompozit profiller ile güçlendirilmiş panelleri yüksek mukavemete sahiptir. Araç en narin ürünlerin taşınmasında, tam güvenlik sağlayan Code XL yük güvenliği testlerini de başarıyla geçmiştir.

Tırsan Çiçek Taşıyıcı Frigo, çok fonksiyonlu ürün taşıma özelliğiyle müşterilerinin operasyonel süreçlerine katma değer sağlamaktadır. FRC sertifikasına sahip Tırsan T.SRI F, sadece çiçek taşımacılığında değil; meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen veya dondurulması gereken ürünlerin taşımacılığına da imkan sağlar. Araç, sahip olduğu Pharma sertifikası ile ilaç taşımacılığına da olanak sunar.

Müşterilerin operasyonel faaliyetlerinde verimliliğini artıran T.SRI F aracının, sahip olduğu ara bölme opsiyonu, kutu içinde çift iklimlendirme yaratarak, aynı anda 2 farklı türde ürün taşınmasına imkan sağlar.

• 2.500 mm iç genişlik

• 2.600 mm dış genişlik

• 2.700 mm iç net yükseklik

• 4.020 mm gabari

• 10 mm gömme deve boynu

• 2.693 mm arka kapı yükleme yüksekliği

• 385/65 R22.5 lastik

• 1.100 mm 5.teker yüksekliği

• Çift paslanmaz çelik borulu kapı kilit mekanizması

• 1500*600*450 ebatlarında dokunmatik led aydınlatmalı ve tüp sabitleyici platforma sahip kayar raflı çelik yemek dolabı

• 1500*600*450 ebatlarında çelik takım dolabı

• 500 litre alüminyum yakıt tankı

• Havalandırma Brandası

• Ön ve arka havalandırma kapakları

• 10 Yıl Pas Yürümezlik Garantisi

• Code XL Yük Emniyet Sertifikası

• CTP Kaplı Kompozit Panel Teknolojisi

• HACCP Hijyen Sertifikası

• FRC Sınıfı ATP Sertifikası