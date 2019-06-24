Tırsan, üç dernek ile “Ağır Taşımacılık Günü” etkinliği düzenledi

Güvenilir lider Tırsan, Adapazarı fabrikasında gerçekleştirdiği "Ağır Taşımacılık Günü" etkinliğinde sektörün önde gelen 50’den fazla firma sahibiyle bir araya geldi. Etkinliğe Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu ev sahipliği yaparken, AKT Derneği Başkanı Ahmet Altınkum, AND Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Görmezoğlu, TAİD Derneği Başkanı İlhami Eksin, Kässbohrer Yönetim Kurulu Üyesi ve TAİD Başkan Yardımcısı İffet Türken, Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç, Ürün Yönetimi Müdürü Çetin Sarvan ve dernek üyeleri katılım gösterdi. Katılımcılar, gerçekleştirilen sunum ile Tırsan ve genel ürün gamı hakkında detaylı olarak bilgilendirildiler.

Sunumun ardından Ar-Ge merkezi, Prototip Test ve Ölçüm merkezi ve Low-Bed fabrikasını gezen ziyaretçiler, araçlar hakkında detaylı bilgiler edinirken yüksek kaliteli Low-Bed araçlarını da yakından inceleme fırsatını yakaladılar.

“Avrupa’nın Bir Numarası Olmayı Hedefliyoruz”

Etkinliğin açılışında konuşma yapan Çetin Nuhoğlu, Tırsan’ın hedefinin Low-Bed üretim kalitesi ve üretim sayısı olarak Avrupa’nın bir numarası olmak olduğunu ve bu hedef doğrultusunda bir teknik ekip oluşturulduğunu belirtti. Nuhoğlu, “Teknik ekibimiz, sektörü tanıyan ve sektörün tüm ihtiyaçlarına hakim deneyimli arkadaşlarımızdan oluşuyor. Avrupa’da bir numara olmak konusunda iddialıyız. Sahip olduğumuz, Avrupa’nın en geniş ürün gamındaki bütün ürünlerimizde Avrupa’da bir numara olmayı hedefliyoruz.” açıklamalarında bulundu.

Çetin Nuhoğlu, Tırsan olarak 42 yıldır Türk treyler sektörüne öncülük ederek hizmet sunduklarını vurgulayarak, “Tırsan'ın 1977'deki kuruluşundan bu yana her zaman daha iyiyi yapmayı amaçladık ve bunu hayata geçirdik. Bundan sonraki hedefimiz de aynı yolda ilerlemek ve başarılarımıza yenilerini eklemektir. ”dedi.

“Türkiye’nin Otomotiv İhracatında 10. Sıradayız”

Tırsan olarak ilk olarak 1998 yılında Almanya’nın Goch şehrinde fabrika kurarak Avrupa’ya açıldıklarının altını çizen Çetin Nuhoğlu, “Bu yatırım sayesinde Almanya’ya yatırım yapan ilk uluslararası şirketlerden biri olduk ve iş ortaklarımızla birlikte birçok başarılı projeye imza attık. Sonrasında ise 2012 yılında Rusya fabrikamızı ve 2017 yılında Almanya’daki ikinci fabrikamızı Ulm’de devreye aldık. Fabrikalarımıza ek olarak 2018 yılında İtalya ve Fransa’da ofislerimizi açtık. Yurt dışı yapılanmamızın yardımıyla da şu anda 55’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) de geçtiğimiz günlerde açıkladığı İlk 1000 İhracatçı Firma Listesi’nde başarımızı tescilledi. Tırsan olarak, 2017 yılında 90. Sırada yer aldığımız İlk 1000 İhracatçı Listesi’nde 2018 yılında 45. Sıraya yükseldik. Ek olarak, otomotiv sektöründe 10. sıraya yükselirken, treyler sektöründe liderliğimizi devam ettirdik” ifadelerini kullandı.

“Yurt Dışına Açılalım ve Hep Birlikte Büyüyelim”

Uluslararası taşımacılara özellikle de bu dönemde yurt dışına açılmaları konusunda tavsiyede bulunan Çetin Nuhoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: “Yurt dışına açılalım ve hep birlikte büyüyelim.

Ülkemizdeki taşımacılık firmalarının birçoğu yurt dışında faaliyetlerde bulunuyor, bu konuda yetkinlikleri var. Yurt dışında bizler için büyük fırsatlar var. Bu nedenle bugün buradaki birlikteliğimizi çok önemsiyorum. Özellikle sektörün önde gelen oyuncuları ile birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum.” dedi.

“Müşterilerimizi Süreçlerimizin Merkezine Koyuyoruz”



Sektör temsilcilerine etkinliğe katılımları dolayısıyla teşekkürlerini sunan Nuhoğlu, 42 yıldır müşterilerini dinleyerek ihtiyaçlarına uygun çözümler sunan Tırsan’ın, ürünlerini geliştirirken müşterilerini süreçlerinin merkezine koyduğunu vurguladı. Etkinlik boyunca müşterilerden gelecek her türlü eleştiriye ve öneriye açık olduklarının altını çizen Çetin Nuhoğlu, “Kaliteli ürün ve hizmet sunmak, Tırsan olarak en önem verdiğimiz konu. Sunduğumuz yüksek kaliteli ürünlerle müşterilerimizin de kaliteli hizmet vermesine katkıda bulunuyoruz. Bu sebeple onları süreçlerimizin merkezine koyarak, ihtiyaçlarını ve isteklerini dinleyerek kendimizi sürekli geliştiriyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.



Tırsan, Low-Bed Ürün Gamıyla Ağır Taşımacılık Sektörünün Yanında



Avrupa’nın en geniş ürün gamına sahip Tırsan, taşımacılık sektörünün her aşamasında müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarladığı kaliteli treylerleri ve hizmetleriyle müşterilerine çözümler sunmaktadır. Tırsan, ağır taşımacılık için özel olarak geliştirdiği ve zorlu yol koşullarına uyumlu ürünleri ile müşterilerine operasyonel işlerinde kolaylık ve hız avantajı sağlar.



Kässbohrer K.SPA M / K.SPA X: En Güçlü Uzar Ağır Hizmet Platformları



Tırsan tarafından 3 ve 4 dingilli versiyonları geliştirilen, uzar ağır hizmet platformu Kässbohrer K.SPA M ve K.SPA X araçları, mega ve standart çekicilerle eşlenebilen farklı yükseklikte seçenekler ile sunulmaktadır. Platform araçlar olmalarına rağmen, S700 MC çeliğinden üretilen merkezi kutu profilli yapılarıyla Low-Bed ürün ailesinin birer üyesi olarak da sayılabilecek K.SPA M ve K.SPA X araçları, özellikle uzun, düz ve ağır yüklerin taşınması için en esnek ve güvenilir çözümleri sunmaktadır.



K.SPA M ve K.SPA X araçları farklı yük bağlama kombinasyonları için şasinin her noktasında bulunan yüksek kapasiteli yük bağlama halkaları, EUMOS sertifikalı baba ve baba yuvaları, enlemesine yerleştirilmiş sıralı baba yuvaları ve 22,5 ton çarpma direncine sahip Code XL sertifikalı ön paneli ile sınıfının en yüksek yük güvenliği donanımına sahiptir. K.SPA M ve K.SPA X, sahip olduğu metalizasyon kaplama teknolojisi ile korozyon ve pasa karşı en yüksek ve uzun ömürlü dirence sahiptir.



Kässbohrer K.SLL 2: En Son Teknoloji Ürünü Düşük Havuzlu Low- Loader Aracı



Tırsan tarafından, en son teknolojik sistemler ve komponentler kullanılarak yenilenen düşük havuzlu K.SLL serisi, yerden sadece 100 mm’lik yüksekliği ile ağır nakliye sektöründe müşterilerine en yüksek yükleri taşımaları için alan sağlamaktadır.

Bilgisayar ortamında yapılmış yük dağılımı, ön gerilme, sehim ve mukavemet analizlerine göre özel tasarlanmış 6.810 mm’lik havuzu ve 5.550 mm’lik uzama özelliği ile 2 dingilli versiyonu olan K.SLL 2 aracı, özel izin gerektirmeden uzun ve yüksek yüklerin taşınmasında en optimum çözümleri sunar. S700 MC çeliğinden mal edilmiş güçlü ve mukavemetli yapısı ile K.SLL aracı, kullanıcılara güvenilir ve zamanında nakliye çözümleri sağlaması açısından en güvenilir çözümdür.



Kässbohrer K.SLS: Hafif ve Daha Güçlü



Tırsan’ın sabit ve 3 dingilli Low-Bed aracı, ağır nakliye operasyonlarında faydalı yükü maksimize edecek şekilde hafifleştirilmiş şasiye sahiptir. Operasyonel esneklik ve yüksek yük güvenliği sağlamak amacıyla K.SLS 3 aracında EUMOS sertifikalı baba ve baba yuvaları ile aracın her bölgesine dağılmış 13,4 tona kadar çıkabilen yüksek kapasiteli dövme yük halkaları bulunmaktadır.



K.SLS serisi ayrıca forklift, telehandler gibi noktasal yük oluşturan araçların taşınması için hidrolik deveboynu rampası, komple genişlikte arka rampalar ve ızgara çelik taban gibi opsiyonlar da sunmaktadır.



Kässbohrer K.SLA: Uzayabilir Low-Bed

K.SLA, ağır nakliyede güvenilir ve sürdürülebilir performansın sınırlarını zorlayacak şekilde geliştirilmiştir. K.SLA serisi, müşterilerinin çok yönlü ve esnek operasyonel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 3, 4 ve 5 dingil opsiyonları, 6.000 mm’e kadar uzama, tüm araç boyunca sıralanmış yan genişletme braketleri ve 9 farklı çeşit arka rampa ile sunulmaktadır.

Gelişmiş yük güvenliği seçenekleriyle donatılmış olan K.SLA serisi, sahip olduğu serseri dingil seçenekleriyle en zorlu koşullarda maksimum manevra kabiliyetine sahiptir.



Kässbohrer K.SLH 8: Operasyon Zincirinizdeki En Güçlü Halka



Hidrolik K.SLH serisi, ağır yükler ve zorlu yol koşullarında en yüksek performansı sağlamak için özel olarak geliştirilmiştir. K.SLH serisi, 120 ton ve altındaki yükleri taşımak için optimum yük dağılımı prensibine uygun olarak tasarlanmış ve hidrolik dümenleme hidrolik süspansiyon ve hidrolik ayarlanabilir deveboynu gibi en son teknolojiye sahip hidrolik komponentlerle donatılmıştır.

5 dingilden 10 dingile kadar tek veya çift uzama seçenekleriyle sunulan seride, en zorlu yol koşullarında dahi lastik ömrünü ve manevra kabiliyetini artırmak için uzaktan kumanda ile de kontrol edilebilen en teknolojik hidrolik dümenleme sistemi kullanılmaktadır.



Kässbohrer K.SLH 3-4: En Dar Virajlarda En Yüksek Manevra Kabiliyeti



Tırsan tarafından geliştirilen hidrolik dümenlemeli uzar Low-Bed serisi K.SLH, şehir içi veya kırsal alanlardaki en dar yollarda dahi yüksek manevra kabiliyetinden faydalanma fırsatı sağlar.

Çeşitlendirilmiş yük güvenliği seçenekleri, 6.200 mm’ye kadar uzama, S700 MC çelikten imal edilmiş yüksek mukavemetli şasisi ve düşük platform yüksekliği (875 mm) ile müşterilerine en ağır, uzun ve yüksek yüklerin taşınması için esnek çözümler sunar.

Güçlü ve dayanıklı şasisine rağmen, son teknoloji havalı süspansiyon sistemi ve hidrolik dümenlenir Low-Bed segmentindeki 13.000 kg’lık iddialı boş ağırlığı sayesinde müşterilerine en yüksek faydalı yük seviyesini sağlamaktadır.



Tırsan, Avrupa’nın En Büyük Low-Bed Üretim Tesisini Kurdu



Tırsan, 2018 yılının Nisan ayında Adapazarı fabrikasında, Avrupa’nın en büyük Low-Bed üretim tesisinin temellerini attı. 2019 yılında devreye alınan ve 18 milyon Euro’luk yatırımla hayata geçirilen tesis, çift vardiyada yıllık 2 bin 500 adet low-bed üretim kapasitesine sahiptir.

Endüstri 4.0 prensiplerine uygun şekilde inşa edilen Low-Bed fabrikası, tam otonom konveyör hattında, RFID ve barkod teknolojileri kullanarak, robotlu kaynaktan, otomatik kumlamaya, metalizasyondan, robotlu boyama ile en verimli şekilde en kaliteli ve dayanaklı Low-Bed araçlarını üretmektedir.