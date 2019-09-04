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Tırsan, Nufam 2019’da!

Treyler sektörünün güvenilir lideri Tırsan, son teknoloji ile donatılmış Avrupa’nın en geniş ürün gamını, Almanya’nın Karlsruhe şehrinde 26-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek NUFAM 2019 fuarında sektörle buluşturacak.

Tırsan, Nufam 2019’da!

Treyler sektörünün güvenilir lideri Tırsan, son teknoloji ile donatılmış Avrupa’nın en geniş ürün gamını, Almanya’nın Karlsruhe şehrinde 26-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek NUFAM 2019 fuarında sektörle buluşturacak.

04 Eylül 2019 Çarşamba 17:47
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Tırsan, Nufam 2019’da!



Sunduğu kaliteli, yenilikçi, verimli ürün gamıyla 55’den fazla ülkedeki müşterilerinin ilk tercihi olan Tırsan, Almanya’nın Karlsruhe şehrinde 26-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek ticari araç fuarı NUFAM 2019’da yerini alıyor.
Treyler İnovasyon 2017 ödülünü kazanmasının ardından, Treyler İnovasyon 2019 ödüllerinde “Şasi” kategorisinde ödülün sahibi olan Tırsan, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği Kässbohrer marka üç lansman aracını fuar esnasında dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ve sektörün beğenisine sunacak.


Tırsan, Avrupa’nın En Geniş Ürün Gamını Sunuyor
Tırsan, genel kargo, soğuk zincir, intermodal, inşaat ve sıvı ürün taşımacılık sektörlerinin ihtiyaçlarını karşılayan en geniş ürün gamı ile 55’ten fazla ülkedeki müşterilerinin çok yönlü ihtiyaçlarına çözüm sunuyor.
Tırsan’ın ürün gamı yeni hidrolik dümenlenir Low-Bed K.SLH 3, ağır taşımacılık için özel olarak geliştirilen yüksek kaliteli ve çok fonksiyonlu yeni platform K.SPS H 4, yüksek taşıma kapasitesi sayesinde daha az yakıt tüketimi sağlayan alüminyum damper K.SKA, Dijital Treyler Kontrol (DTC) ile Treyler İnovasyon 2019 “Konsept” kategori adayı hafif tasarımlı Yatay Silobas K.SSL 35, Treyler İnovasyon 2019 ödüllü Multifonksiyonel Konteyner Şasi K.SHG AVMH ve sektörün en hafif Swap Body aracı K.SWAU CL araçlarını kapsıyor.

Son Güncelleme: 04.09.2019 17:50
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