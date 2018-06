Tırsan, İTT Lojstik’e 20 adet tank konteyner taşıyıcı teslim etti

Tırsan, İTT Lojistik’e 20 adet tank konteyner taşıyıcı teslim etti. Teslimat törenine, Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Tırsan Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Nuhoğlu, Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç, İTT Lojistik Kurucu Başkanı Tekin Öztanık, İTT Lojistik Genel Müdürü Didem Öztanık ve İTT Lojistik Genel Koordinatörü Muhammet Çil katıldı.



(Soldan, sağa), İTT Lojistik Genel Koordinatörü Muhammet Çil, Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, İTT Lojistik Genel Müdürü Didem Öztanık, Tırsan Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Nuhoğlu, İTT Lojistik Kurucu Başkanı Tekin Öztanık ve Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç, birlikte.

ÇETİN NUHOĞLU: “BATI’DA NE VARSA TÜRKİYE’DE DE VAR…”

Teslimat töreninde konuşan Çetin Nuhoğlu, “Bugün yine benim için çok önemli bir gün. İki nesil birlikte. Baba ve ikinci nesil olarak da kızı. Böyle bir tabloyu görmek, benim için büyük anlam ifade ediyor. Demek ki bu sektör kalıcı, bu sektörde büyüme planları var, bu sektöre insanlar güveniyor. Bunun sonucu olarak da ikinci nesle bırakabilecekleri bir yatırım olarak görüyorlar.” dedi.

“Yıllardır yurtdışında gördüğümüz bir yapılanmanın benzerini Türkiye’de de görüyoruz.” Görüyoruz diyen Nuhoğlu, “ADR’li taşımalar, likit taşımalar, yük güvenliği kriterleri önceden sadece uluslararası taşımacılık için söz konusuydu. Şimdi ise yurtiçinde yapılan taşımalarda da uluslararasındaki gibi standartlar gündemde.” diyerek, şöyle devam etti:

“Biz, paslanmaz tanker yaptığımızda, ‘buna ne gerek var’ diyenler vardı. Türkiye çok önemli mesafe katetti. Yurtiçi taşımalarda kullanılan araçlar anlamında standartlar, kalite ve verimlilik açısından Batı’da ne varsa Türkiye’de de var. Bizim varlık nedenimiz de bunu sağlamak. Böyle bir pazarın oluşması ve bu anlayışa inanan arkadaşlarımızın ve dostlarımızın bu yatırımları yapması da gerçekten çok önemli. Çünkü ortada bir rekabetçilik, verimlilik ve hepsinden ötesi gerçek anlamda tüketiciye değer veren bir anlayış var. ITT Lojistik de bu bilinçle yatırımlarını yapan firmalarımızdan biri. Özellikle belirli bir alanda derinliğini ve kalitesini artırması da bu anlamda çok önemli. Kendilerine 20 araç teslim ediyoruz. Hafiflik avantajı açısından çok önemli bir ürün.”



TEKİN ÖZTANIK: “GÜVENLİK KRİTERLERİNE UYGUN ARAÇLARI FİLOMUZA KATIYORUZ”

Kendileri için Tırsan’ın ürünlerini kullanmanın bir ayrıcalık olduğunu ifade eden Öztanık, şunları söyledi: “İşimizi güvenli ve sorunsuz yapmak için taşıma operasyonlarında kullandığımız ürünlerimizi belirli kriterlere göre seçiyoruz. İşimizi çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yürütmeye odaklanmış durumdayız. Aynı işi daha ucuz ekipmanla da yapabilirdik. Ancak bu durumda çevre, insan sağlığını ve güvenliği geri plana atmış olurduk. Yaptığımız işte örnek olmak için sürekli yatırım yapıp, güvenlik kriterlerine uygun araçları filomuza katıyoruz. Bu kapsamda, Tırsan’dan aldığımız hafifletilmiş tank konteyner taşıyıcılarla birlikte, filomuzun yarısı bu araçlardan oluşuyor. Bu araçları geliştiren Çetin Bey nezdinde Tırsan ekibini tebrik ediyorum. Böyle bir yatırımı yapmak da övünç ve kıvanç kaynağı. 90 adet aracımız var, yarısından fazlası Tırsan.”

Yaptıkları işte rekabet konusunu değerlendiren Öztanık, “Rekabette eşit rekabete sahip değiliz. Tehlikeli madde taşımalarında denetim. Limanlara indiğinizde, tehlikeli maddelerin kamyon kasasında ya da trafikte dolaşması sakıncalı araçlarla da taşındığını biliyoruz. Biz ise doğru yükü, doğru şekilde taşınmayı ilke edinmiş durumdayız.” dedi.

Öztanık, “Yeni alacağımız ürünün ise tonaj açısından daha hafif olması gerekiyordu. Tırsan’ın ürettiği bu ürünle bunu sağlamış olduk. Yabancı misafirlerimizin birçoğu da bu modele bakarak hayranlıklarını dile getiriyorlar. Biz, onların yaptıklarını da görüyoruz. ‘Demek ki bunlar Türkiye’de yapılabiliyor’ diyorlar. Avrupalı her şeyin Avrupa’da yapıldığını sanıyor.” şeklinde konuştu.

DİDEM ÖZTANIK: “TIRSAN’LA BİRLİKTE BÜYÜYORUZ”

İTT Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Didem Öztanık Tırsan öncelikle bizim için bir çözüm ortağı. Geçtiğimiz yıllarda, şu an yaptığımız likit taşımacılığı iptidai şartlarda gerçekleştiriliyordu. Şimdi ise modern bir üretim söz konusu. Tırsan Ar-Ge merkeziyle bir araya geldik. Satın aldığımız treyleri test aşamasında her türlü yol koşulunda kullandık. Ortaya çok güzel bir ürün çıktı. Dolayısıyla bizim için de Tırsan için de bir değer yaratmış olduk. Yeni satın aldığımız yarı römorklar da testteki araçla aynı özelliklere sahip. birlikte büyüyoruz. 2018 yılının ikinci çeyreğinde planladığımız yüzde 30’luk büyüme kapsamında Tırsan’la yapacağımız işbirliği de bizim için büyük önem taşıyor.” diye konuştu.

Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç.

Bu modelimizin 3 bin 250 kg boş ağırlığı var. Hafifliği ile emsallerine göre doluyken 1 ton fazla yük taşıyabiliyor. Boşken ise 100 kilometrede 1 litre yakıt tasarruf sağlıyor. Ayrıca çevre kirliliğinin de önüne geçerek, karbon ayak izini azaltıyor. Bu aracımızın geliştirilmesinde Tırsan Ar-Ge ekibiyle işbirliği yapan İTT Lojistik’ten arkadaşlar da katkı sağladı.”