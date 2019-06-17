Tırsan, intermodal aracı Talson'u Münih'te sergiledi



Tırsan bünyesinde yer alan dünyanın önde gelen kutu üreticisi ve Avrupa’nın hava kargo taşımacılığının pazar lideri Talson, 4-7 Haziran tarihleri arasında Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Transport Logistic 2019 fuarında, intermodal taşımacılığa yeni bir soluk getirecek 7.45 Alüminyum Swap Body aracını tanıttı.



Güvenilir lider Tırsan bünyesinde yer alan Talson, kaliteli, yenilikçi ve sürdürülebilir ürün gamıyla, Avrupa’nın en önemli lojistik fuarlarından Transport Logistic 2019’da çevre dostu intermodal taşımacılık için geliştirdiği yeni 7.45 alüminyum Swap Body T.SWAU BK aracını sektörle buluşturdu. 4-7 Haziran tarihleri arasında Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen fuarda, Talson’un kalitesi ve verimliliği ile ön plana çıkan yeni aracı, katılımcılardan büyük ilgi gördü.



35 yılı aşkın inovasyon başarısını kesintisiz devam ettiren Talson, ilk olarak 1990'ların başı ile 2000'li yıllar arasında ürettiği 7.45'lik Alüminyum Swap Body aracını, lojistik endüstrisinin kalite, hafiflik, sağlamlık ve uzun ömürlülük gibi mevcut ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirdi. T.SWAU BK, operasyonel verimlilik sağlayan ve çevreye katkıda bulunmanın yanı sıra, havacılık mühendisliğinden esinlenen kendi kendini destekleyen alüminyum üst yapılı kutu araçları ile sektörde fark yaratmaya devam ediyor.



Talson’un Çevre Dostu Hafif Swap Body Aracı, İşletim Maliyetlerini Minimuma İndiriyor

Talson’un Transport Logistic 2019 esnasında lansmanını gerçekleştirdiği Alüminyum Swap Body aracı, piyasadaki diğer ürünlerden ortalama 750 kg daha hafiftir. Bu özellikle birlikte yük kapasitesini artıran T.SWAU BK, işletim maliyetleri ve yakıt tüketiminde de tasarruf sağlıyor.

Geri dönüşümlü, paslanmaya karşı dirençli alüminyumdan üretilen T.SWAU BK, uzun ömürlü olmasının yanı sıra modüler tasarımı ile tamir ve bakım sırasında daha az atık oluşmasını sağlıyor.



T.SWAU BK, Mükemmel Kutu Gövdesi İle Hızlı Onarım ve Düşük Maliyet Sağlıyor

Talson’un geliştirdiği hafif ve uzun ömürlü kutunun kendi kendini destekleyen yenilikçi gövde yapısı, özel alüminyum katmanlı tasarıma sahiptir ve 6 ayrı plakadan oluşan modüler alüminyum yan paneller ve alüminyum omega profiller yoluyla gerektiğinde ucuz ve hızlı tamir imkanı sağlamaktadır. Aracın hasarlı panelleri, kutunun tamamı değiştirilmeden kolayca ve hemen değiştirilebiliyor, böylece hızlı onarım ve düşük maliyet sağlanıyor. Hafif ve kaliteli alüminyum, iyi UV direncine (sararma yapmayan) sahip olduğu için eskimeye karşı oldukça dayanıklıdır.



Patentli Talfix® Teknolojisi, Maksimum Yük Kapasitesi Sunuyor

Talson T.SWAU BK, çok işlevli, dayanıklı alüminyum Talfix® yük emniyet sistemi ile donatılmıştır. Panellerdeki farklı bölmeler tek bir kutuda birden fazla yükleme modeline olanak sağlıyor. Patentli Talfix® yük emniyet sisteminin bir parçası olan, her biri 1 daN kapasiteli çift katlı bar, aracın içinde ikinci bir katman oluşturarak maksimum yük kapasitesi sunuyor. Talfix®, 1 m'de 700 kg kapasiteli, farklı seviyelerde yükleme imkânı sağlayan çift katlı operasyonlar için de uygundur. Panel yapısındaki Talfix® yük sabitleme sisteminin diğer bir parçası olan tekstil askısı, giysilerin aracın içine kolayca asılmasını ve güvenli taşınmasını sağlıyor.

Çift katlı sistem, tekstil askısı ve ekstra yük güvenliği, operasyonel esnekliği ve yatırım getirisini artırırken, aracın çok işlevli kullanımına imkan sunuyor.



Alüminyum Stor Kapı, Hızlı Ve Kolay Yükleme/Boşaltma İmkânı Sağlıyor

T.SWAU BK, yüksek stabil özelliğiyle öne çıkan alüminyum stor kapı özelliği ile hızlı ve kolay yükleme/boşaltma işlemleri için özel olarak tasarlandı. Üst üste yükleme özelliğine de sahip olan araç, hacimli yüklemelerde de lojistik firmalarına daha verimli saha kullanım avantajı sağlamaktadır. Aracın köşe kenarlarında bulunan köşe korumaları, intermodal taşımacılık için 4 köşe döküm ve 4 sırt taşıma kolu vinçlerle hareket etmeyi sağlamaktadır.