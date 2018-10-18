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TIRSAN, ANKARA LOJİSTİK ZİRVESİ’NDE SEKTÖRLE BULUŞTU

Türkiye treyler sektörünün 41 yıldır lideri olan Tırsan, farklı ihtiyaçlar için geliştirdiği 3 aracını Ankara Lojistik Zirvesi’nde sergiledi. Lojistik sektöründe hizmet veren çok sayıda şirkete ev sahipliği yapan etkinlikte katılımcılar, Tırsan araçlarını yakından inceleme fırsatı bulurken, sahip olduğu geniş servis ağı ve satış sonrası hizmetleri hakkında da detaylı bilgi aldılar.

TIRSAN, ANKARA LOJİSTİK ZİRVESİ’NDE SEKTÖRLE BULUŞTU

Türkiye treyler sektörünün 41 yıldır lideri olan Tırsan, farklı ihtiyaçlar için geliştirdiği 3 aracını Ankara Lojistik Zirvesi’nde sergiledi. Lojistik sektöründe hizmet veren çok sayıda şirkete ev sahipliği yapan etkinlikte katılımcılar, Tırsan araçlarını yakından inceleme fırsatı bulurken, sahip olduğu geniş servis ağı ve satış sonrası hizmetleri hakkında da detaylı bilgi aldılar.

18 Ekim 2018 Perşembe 17:24
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TIRSAN, ANKARA LOJİSTİK ZİRVESİ’NDE SEKTÖRLE BULUŞTU

Geliştirdiği ürün ve hizmetler ile 55 ülkedeki müşterilerinin farklı ihtiyaçlarını karşılayarak her daim sektöre yön veren Tırsan, 11-13 Ekim tarihlerinde Ankara Lojistik Üssü’nde gerçekleşen Ankara Lojistik Zirvesi’nde, sektöre hizmet veren çok sayıda şirket ve ziyaretçiyle bir araya geldi. Bu sene sektörün en önemli ödülü Treyler İnovasyon 2019 Ödülleri’nde 2 kategoride derece alan uluslararası tek üretici olan Tırsan, fuarda sergilediği ayarlanabilir 5. teker yüksekliği sayesinde farklı çekiciler ile eşleşebilen Tırsan Multi Ride, her tip yük taşımacılığına uygun Kässbohrer K.SPL 3 Açık Kasa ve yakıt tasarruflu K.STB 39 Akaryakıt Tankeri ile ziyaretçilerden tam not aldı. 

Fuarda Sergilenen Araçlar:
Tırsan Perdeli Multi Ride: Tırsan Multi Ride araçları, 980-1.100 mm arasında değişebilen 5. teker yüksekliği sayesinde farklı çekicilerde kullanılabilmektedir. Firma sahiplerine operasyonel esneklik, filo yönetiminde kolaylık, verimlilik ve buna bağlı olarak tasarruf sağlamaktadır. 
Multi Ride’ın üst yapısı ve perdeleri Code XL standartlarına ve ADR’ye %100 uyumludur. Çatı kaldırma sistemi sayesinde; 2.850, 2.900, 2.950, 3.000 ve 3.050 mm'ye kadar beş farklı seviye yüksekliklerinde iç net sunmaktadır. Bu sayede farklı yük taşımalarında esneklik sağlamaktadır. Perdeli Multi Ride treylerlerin sahip olduğu K-Fix sistemi, yüklerin en güvenli şekilde taşınmasını sağlar. Araç, televre üzerinde bulunan her biri 2,5 ton yük taşıma kapasiteli toplam 236 adet yük bağlama noktası sayesinde, 500’den fazla yükleme kombinasyonu sunmaktadır. Avrupa’nın en büyük filoları tarafından tercih edilen Tırsan Perdeli Multi Ride araçları, şasi ve çelik aksamlarının çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde 10 yıl pas yürümezlik garantisi altındadır. 
Kässbohrer Açıkkasa K.SPL 3: Kässbohrer Açıkkasa, zorlu yol koşullarına göre özel tasarlanmış hafif şasisi ve 5.950 kg’dan başlayan boş ağırlık seçenekleri sayesinde çok daha fazla yük taşıyor ve daha az yakıt tüketimi sağlıyor. 1500 mm KTL kaplama ön panel, 765 mm + 200 mm sac kapak opsiyonu ile donatılan Kässbohrer Açıkkasa, kullanıcılarına operasyonel faaliyetlerinde esneklik imkanı sağlıyor. Her tip yük taşımacılığında güvenli ve uzun kullanım ömrüyle her zaman daha fazla kazanç imkanı sunuyor.  Hem üst yapı hem de şasisinde kullanılan kataforez (KTL) kaplama teknolojisi ile sunduğu 10 yıllık paslanmazlık garantisi sayesinde bakım maliyetlerini azaltırken ikinci el değerini artırıyor. 
Kässbohrer Akaryakıt Tankeri K.STB 39: 39 m3 hacme sahip olan ve 5.200 kg boş ağırlığı ile pazarın en hafif aracı olan Kässbohrer Akaryakıt Tankeri, daha fazla yük taşıyarak daha az yakıt tüketimi sağlıyor. Aracın dolum ve boşaltım güvenliğinde sunulan özel donanımlar her türlü kaza, hırsızlık, yangın gibi risklerin önlenmesi için özel tasarlandı. Hem alttan hem de üstten dolum yapabilme özelliği ile sunulan K.STB 39 Akaryakıt Tankeri, operasyonel kolaylık sağlayarak kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap veriyor. 
 

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