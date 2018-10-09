Tırsan, Ankara Lojistik Üssü’nde gerçekleşecek Ankara Lojistik Zirvesi’ne katılacak ziyaretçileri, ayarlanabilir 5. teker yüksekliği sayesinde farklı çekiciler ile eşleşebilen Tırsan Multi Ride, her tip yük taşımacılığına uygun Kässbohrer K.SPL 3 Açık Kasa ve yakıt tasarruflu K.STB 39 Akaryakıt Tankeri araçları ile buluşturacak. Ayrıca ziyaretçiler, “Yılın Lojistik Dostu Kurumu” ödülü ile taçlandırılan Türkiye’nin en geniş servis ağı hakkında da bilgi sahibi olabilecekler. Üç gün sürecek olan zirvede, hava, kara, demir ve deniz yolu taşımacılığı sektöründe faaliyette bulunan lojistik firmalarını bir araya getirirken sektördeki yeni yatırım ve gelişmelerin, yeni servis ve hizmetlerin tanıtılacağı bir platform yaratmayı hedefliyor.

Tırsan, Ankara Lojistik Zirvesi’nde 3 Araçla Yerini Alacak

Tırsan, farklı ihtiyaçlar için geliştirilen 3 güçlü aracıyla ziyaretçilere, sunduğu verimlilik ve sağladığı avantajları aktaracak.

Tırsan Perdeli Multi Ride

Avrupa’nın en büyük filoları tarafından tercih edilen Tırsan Perdeli Multi Ride araçları, şasi ve çelik aksamlarının çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde 10 yıl pas yürümezlik garantisine sahip.

Perdeli Multi Ride treylerlerin sahip olduğu K-Fix sistemi, yüklerin en güvenli şekilde taşınmasını sağlıyor. Araç, televre üzerinde bulunan her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 adet yük bağlama noktası sayesinde, 500’den fazla yükleme kombinasyonu sunuyor. Rakiplerinden farklı olarak Tırsan Perdeli Multi Ride’ın üst yapısı ve perdeleri Code XL standartlarına ve ADR’ye yüzde 100 uyumluluk gösteriyor. Çatı kaldırma sistemi sayesinde; 2.850, 2.900, 2.950, 3.000 ve 3.050 mm'ye kadar beş seviye sürüş yüksekliklerinde kullanılabiliyor. 7,200 kg forklift aks yüküne dayanıklı taban özelliği ile pazardaki en dayanıklı tabanı sunuyor. Bunun yanı sıra Multi Ride araçları, 980-1.100 mm arasındaki 5. Teker yüksekliğine sahip farklı çekicilerde de kullanılabiliyor. Firma sahiplerine operasyonel esneklik ve buna bağlı olarak tasarruf sağlıyor.

Kässbohrer Açık Kasa K.SPL 3 Açık Kasa

Türkiye koşullarına göre özel tasarlanmış hafif şasisi ve 5.950 kg’dan başlayan boş ağırlık seçenekleri sayesinde çok daha fazla yük taşır, daha az yakıt tüketimi sağlıyor. Hem üst yapı hem de şasisinde kullanılan kataforez (KTL) kaplama teknolojisi ile sunduğu 10 yıllık paslanmazlık garantisi sayesinde bakım maliyetlerini azaltırken ikinci el değerini artırıyor. 1500 mm KTL kaplama ön panel, 765 mm + 200 mm sac kapak opsiyonu ile donatılan Kässbohrer Açıkkasa, kullanıcılarına operasyonel faaliyetlerinde esneklik imkanı sağlıyor. Her tip yük taşımacılığında güvenli ve uzun kullanım ömrüyle her zaman daha fazla kazanç imkanı sunuyor.

Kässbohrer Akaryakıt Tankeri K.STB 39

39 m3 hacme sahip olan K.STB 39 aracı 5.200 kg boş ağırlığı ile daha fazla yük taşıyarak daha az yakıt tüketimi sağlıyor. Aracın dolum ve boşaltım güvenliğinde sunulan özel donanımlar her türlü kaza, hırsızlık, yangın gibi risklerin önlenmesi için özel tasarlandı. Hem alttan hem de üstten dolum yapabilme özelliği ile sunulan K.STB 39 Akaryakıt Tankeri operasyonel kolaylık sağlayarak kullanıcının ihtiyaçlarına cevap veriyor. Araç, yüksek kalitede alüminyum malzemeden üretildi.

