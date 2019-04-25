Tırsan'a iki ödül birden!

TAYSAD (Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği) 2018 Başarı Ödülleri, 18 Nisan Perşembe günü TOSB Sanayi Bölgesi TAYSAD Genel Merkez binasında gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. On yılı aşkın süredir TAYSAD tarafından dağıtılan ödüller; İhracat Performansı, Patent, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İhracat Artışı olmak üzere dört ayrı kategoride verildi. Kaliteli ve yenilikçi ürünleriyle treyler sektörüne öncülük etmeyi sürdüren Tırsan, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da törenden birden fazla ödülle döndü. Patent kategorisinde 1’inci olan Tırsan’ın ödülü, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır tarafından Tırsan Treyler Ar-Ge Direktörü Tugay Yılmaz’a takdim edildi.

Tırsan’ın 32 Patenti Tescillendi

TAYSAD’ın Patent Ödülleri, firmaların ilgili yıl içerisinde tescil edilen patent sayılarına göre veriliyor. Buluş sahibi olan, buluşu hayata geçiren, patent çalışmalarını dokümante eden, bunlarla ilgili prosedürleri takip eden firmalar ödüllendiriliyor. Bugüne kadar gerçekleştirdiği bütün patent ve endüstriyel tasarım başvuruları onaylanan Tırsan’ın, 2018 yılında 32 adet patenti tescillendi.

Kaliteli, verimlilik odaklı ve yenilikçi teknolojilere sahip ürünleriyle sektörün rekabetçiliğini destekleyen Tırsan, bu doğrultuda Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veriyor. 2009 yılında Türkiye’nin ilk treyler Ar-Ge merkezini kuran Tırsan, sunduğu ürün ve hizmetlerle Türk treyler sektörüne 42 yıldır öncülük ediyor. Tırsan, 53’ü uluslararası olmak üzere 2018 Aralık ayı itibari ile 281 tescilli patent ile çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Tırsan, 2017 yılında toplam 16.600 m2 kapalı alandan oluşacak olan dünyanın en yüksek test kapasitesi ve teknoloji donanımına sahip 2. Ar-Ge merkezinin temellerini attı. Tırsan, yeni Ar-Ge Merkezi’nde global trendlere göre şekillenen sektör için son teknoloji ve hizmetleri, istihdam edeceği 150 yeni mühendisiyle geliştirmeye devam edecek ve dünyanın 55’den fazla ülkesindeki farklı ihtiyaçlarına uygun çözümler sunacak.



Tırsan, İhracat Performans Kategorisi 2.’si Oldu



Tırsan, İhracat Performansı kategorisinde ise 2.’ncilik ödülünün sahibi oldu. Ödül, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır tarafından Yönetim Kurulu Üyesi Fehir Bulutlar’a verildi.

Ödüller, OİB’den (Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği) alınan veriler doğrultusunda sahiplerini buldu. 55’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Tırsan, Avrupa’nın en geniş ürün gamını müşterilerine sunmaktadır. Dünyanın en prestijli inovasyon ödülü Treyler İnovasyon 2019 yarışmasında başarısını “Şasi” ve “Güvenlik” kategorilerinde aldığı ödüllerle taçlandıran Tırsan, ödüllü ürünleriyle de Avrupa’daki pazar payını sürekli olarak artırmaktadır.