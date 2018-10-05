TIRSAN, 67. IAA FUARI'NA 13 FARKLI ÜRÜNÜ İLE DAMGA VURDU

Avrupa’nın en geniş ürün gamına sahip Tırsan, Almanya'nın Hannover kentinde 20 - 27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen 67. IAA fuarı süresince geniş ürün yelpazesi ve yeni özelliklere sahip dijital çözüm seçeneklerinin örneklerini ziyaretçiler ile buluşturdu.

Tırsan, Avrupalı Müşterilerinin İhtiyacını Karşılayan Ürünlerini IAA Fuarında Sergiledi

Tırsan, iç alandaki standında çevre dostu intermodal taşımacılığa uygun Code XL sertifikalı Kässbohrer Tenteli Perdeli Mega, akıllı kontrol sistemli ve güvenlikli Damperli Silo, 2 ve 3 dingil opsiyonlu K.SLL Low-Bed serisinden 3 dingilli Low-Bed aracı ve lansmanı 67. IAA Fuarı’nda gerçekleştirilen sektörün en hafif Swap Body aracını sergiledi. Dış alanda ise lansmanı 67. IAA Fuarı’nda yapılan, her türlü zorlu yol koşuluna uygun yüksek mukavemetli Alüminyum Damper ve otonom boşaltım sistemli akıllı Yatay Silobas aracını ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Tırsan, 4 Adaylık, 1 Derece Ve 1 Şampiyonluk Alan Dünyadaki Tek Üretici Oldu

Tırsan, bu sene 4 aracıyla aday olarak ve 2 kategoride derece yaparak başarılarına yenilerini ekledi. Sekizgen Orta Kirişli Multifonksiyonel Konteyner Şasi K.SHG AVMH aracı ile 68 başvuru arasından Treyler İnovasyon 2019 ödülü “Şasi” kategorisinin şampiyonu oldu. Bünyesindeki Talson markası ile ürettiği Güvenli Kutu aracıyla ‘Konsept’ kategorisinde 3. oldu. Elde ettiği derecelerin yanı sıra Tırsan, 2014 yılından bu yana müşterilerine sunduğu “Dijital Treyler Kontrolü”(DTC)’nün geliştirilmiş versiyonlarıyla donatılan Otomatik boşaltım sistemli akıllı yatay Silobas aracı ve Akıllı kontrol sistemli ve güvenlikli Damperli Silobas aracı ile Treyler İnovasyon Ödüllerinde 2 kategoride adaylık elde etti. Tırsan’ın üretimdeki gücü, sunduğu ürün ve teknolojiler ile sektöründe fark yaratmaya devam edeceğine değinen Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, “41 yıldır Türkiye treyler sektöründeki liderliğimizin temelini, başarı kriteri olarak müşteri memnuniyetini ilke edinmemiz ve tüm paydaşlarımıza sunmuş olduğumuz çözüm odaklı hizmetlerimiz oluşturuyor. Yenilikçi yaklaşımımız ve güçlü ekibimiz sayesinde başarılarımızı bu yıl da ödüllerle taçlandırıyoruz. Bundan sonraki süreçte de başarılarımızı büyüterek sürdüreceğiz ve sektöre daha fazla katma değer sağlayacağız” dedi.

Tırsan, Kässbohrer ile “Şasi” Kategorisinin Şampiyonu Oldu

Treyler İnovasyon 2019 ödüllerinde mühendisler için en iddialı kategori ‘Şasi’nin şampiyonu, sekizgen orta kiriş tasarımın sektördeki tek örneği multifonksiyonel K.SHG AVMH aracı, 30 senedir çözülemeyen, aracın kalıcı hasarına da yol açan, dizayna bağlı tüm burulma problemlerini ortadan kaldırıyor. Sekizgen orta kiriş dizaynı sayesinde sorunsuz çalışan teleskopik fonksiyon, ön, orta ve arka uzantılar ve dikkatle tasarlanmış kilit mekanizmaları 20, 40, 45’lik konteynerlerin en verimli ve kolay şekilde yüklenmesini sağlıyor. Sekizgen orta kiriş dizaynı ile tüm şasi bağlantıları da güçlenen K.SHG AVMH optimum yük dağılımı ile multifonskiyonel konteyner taşıyıcılar arasında en dayanaklı araç konumundadır. 30 yıldır çözülemeyen sorunu çözen Tırsan, mühendisler için en iddialı kategori olan ‘Şasi’deki ödülüyle ileri mühendislik çözümlerinin de liderliğini devam ettiriyor.

Tırsan, Talson Güvenli Kutu Ürünü İle “Konsept” Kategorisinde 3. Oldu

Dünyanın önde gelen kutu üreticisi ve Avrupa’da hava kargo taşımacılığı segmentinin pazar lideri Talson, Güvenli Kutu ürünü ile “Konsept” kategorisinde 3.’lük elde etti. Fuarda katılımcılarla buluşan Talson Güvenli Kutunun kendinden destekli alüminyum gövde yapısı, güvenliği en yüksek seviyeye taşıyan özel donanımıyla dikkat çekiyor ve her marka kapı ve kilit sistemleri ile uyumlu çalışıyor.

Tırsan, Avrupa’nın En Hafif Swap Body’sini Sergiledi

Tırsan ödüllü Ar-Ge merkezi tarafından geliştiren, sektörün en hafif Swap Body aracı K.SWAU CL, 67. IAA fuarında yoğun ilgi gördü. Kara, deniz ve demiryolu taşımalarında en ekonomik geçişi sağlamak için geliştirilen Kässbohrer Perdeli Swap Body aracı, C64 taşıma kodu, 34 euro palet kapasitesi ve 3.900 kg’lik boş ağırlığı ile maksimum verimlilik sağlıyor.

Sektörün en hafif Swap Body aracı K.SWAU CL, daha fazla hız, verimlilik ve kapasite isteyen firmaların ilk tercihi olan intermodal taşımacılığa uygun güçlü şasisi ve maksimum yük kapasitesi sayesinde işletme maliyetlerini minimuma indiriyor.

