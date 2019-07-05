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Thermo king, 15'inci kez “en iyi marka” seçildi

Almanya’nın önde gelen taşımacılık ve lojistik dergileri Fernfahrer, Lastauto Omnibus, Trans Aktuell ve eurotransport.de tarafından, okuyucu oylaması ve  dünyanın önde gelen uzman kurumlarından biri olan DEKRA ile birlikte düzenlediği “ETM2019” ödüllerinde Thermo King “En İyi Soğutucu Ünite” markası seçildi.

Thermo king, 15'inci kez “en iyi marka” seçildi

Almanya’nın önde gelen taşımacılık ve lojistik dergileri Fernfahrer, Lastauto Omnibus, Trans Aktuell ve eurotransport.de tarafından, okuyucu oylaması ve  dünyanın önde gelen uzman kurumlarından biri olan DEKRA ile birlikte düzenlediği “ETM2019” ödüllerinde Thermo King “En İyi Soğutucu Ünite” markası seçildi.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:51
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Thermo king, 15'inci kez “en iyi marka” seçildi

Thermo King, art arda 15 yıldır bu ödülü kazanarak kırılması güç bir rekorun da sahibi oldu.

Thermo King adına ödülü alan Bölge Satış Müdürü Christian Dinse, “15 yıldır bu ödülü kazanmamız bizim için muhteşem bir duygu. Bu ödül, müşterilerimize olan bağlılığımızı ve soğuk zincir taşımacılığında kontrol teknolojilerinin sürekli gelişimi, Thermo King’in bu teknolojileri ünitelerine adapte ederek, çözüm üretmesi nedeniyle verilmiştir. Thermo King, müşterileri için sürdürülebilir ürünler tasarlayıp sektöre öncülük etmektedir. ” açıklamasında bulundu.

15 bine yakın okuyucunun katıldığı oylamada “En İyi Soğutucu Ünite Markası” seçilen Thermo King, TIR, Kamyon, Kamyonet-Panelvan araçlarına uygun soğutucu üniteler ile farklı kullanım alanları için taşınabilir ColdCube ürünleri ve Otobüs-Tren Klimasında en geniş yelpazeden teknik çözümler sunuyor. Çözümlerini sıfır emisyon, tamamen elektrikli ve hibrit sistemlerle sunan marka, sürdürülebilir ve akıllı sistemleriyle geleceğin teknolojisini müşterilerine ulaştırmayı hedefliyor.

ETM Ödülleri okuyucu anketi, dünyanın önde gelen uzman kuruluşlarından DEKRA ile birlikte ETM Verlag yayınevi tarafından düzenleniyor.

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