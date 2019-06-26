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Temsa’dan Romanya’ya 46,5 milyon avroluk büyük satış

Bugüne kadar 15 bine yakın aracı dünyanın 66 ülkesinde yollara çıkan TEMSA, Romanya’da büyük bir ihale kazandı. Romanya İç İşleri Bakanlığı’nın düzenlediği ihalede birinci olan TEMSA, bu ülkeye toplam 326 adet LD12 SB model otobüs ihraç edecek.

Temsa’dan Romanya’ya 46,5 milyon avroluk büyük satış

Bugüne kadar 15 bine yakın aracı dünyanın 66 ülkesinde yollara çıkan TEMSA, Romanya’da büyük bir ihale kazandı. Romanya İç İşleri Bakanlığı’nın düzenlediği ihalede birinci olan TEMSA, bu ülkeye toplam 326 adet LD12 SB model otobüs ihraç edecek.

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:54
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Temsa’dan Romanya’ya 46,5 milyon avroluk büyük satış


 

50 yılı aşkın tecrübesiyle otobüs ve midibüs üretiminde dünyanın lider otomotiv markaları arasında yer alan TEMSA, Romanya’ya 326 adet LD12 SB model otobüs ihraç edecek. Romanya İç İşleri Bakanlığı’nın açtığı ihaleyi 46,5 milyon Euro’luk anlaşma ile kazanan TEMSA’nın otobüsleri Romen asker, güvenlik ve emniyet birimlerine hizmet verecek.

TEMSA ile Romanya İç İşleri Bakanlığı arasındaki satış protokolünün imza töreninde konuşan True Value Capital Partners temsilcisi Evren Ünver, “Avrupa, büyüme hedeflerimiz içinde oldukça önemli bir yer tutuyor. Romanya’da gerçekleştirdiğimiz bu satış, 2019 yılı Avrupa Birliği hedeflerimize hizmet edecek, TEMSA’nın pazardaki konumunu güçlendirecek. Otobüslerimiz Romanya İç İşleri Bakanlığı’nın personel taşımacılığına verimlilik, emniyet mensupları gibi son tüketicilerimize ise konfor getirecek” dedi.

TEMSA CEO’su Hasan Yıldırım ise “İhracat sadece bizim değil ülkemizin büyüme rakamları içinde de çok önemli bir yer tutuyor. Adana’da üreteceğimiz toplam 326 adet otobüsümüzü iki yıllık bir süreç içinde peyderpey Romanya’ya teslim edeceğiz. İhracat rakamlarımıza pozitif katkı yapacak bu satışımızın TEMSA’ya ve Türk otomotiv sanayine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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