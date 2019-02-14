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TEHLİKELİ MADDE VE AKARYAKIT TAŞIMACILIĞI

TEHLİKELİ MADDE VE AKARYAKIT TAŞIMACILIĞI

14 Şubat 2019 Perşembe 16:01
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TEHLİKELİ MADDE VE AKARYAKIT TAŞIMACILIĞI

Türkiye akaryakıt sektörü, ülke ekonomisine paralel olarak büyümeye devam ediyor. Akaryakıt dağıtım sektörü, 107 dağıtıcı, yaklaşık 100 depolama tesisi ve Türkiye’nin her yerinde hizmet veren 13 bine yakın bayi sayısı ile Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Sektör, son 5 yılda ortalama her yıl yüzde 7 büyümeyle Türkiye ekonomisindeki lokomotif sektörler arasında yer alıyor. Tehlikeli madde ve akaryakıt taşımacılığının önemi de akaryakıt sektörünün büyümesiyle daha da artıyor. Bu ayki lojistik bölümümüzde ‘Tehlikeli Madde ve Akaryakıt Taşımacılığı’ konusunu ele aldık. Dosyamızda uzman görüşlerine, firmaların tehlikeli madde ve akaryakıt taşımacılığı konusundaki hizmetlerine ve sektörün durumuna yer verdik.

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Son Güncelleme: 14.02.2019 16:49
Anahtar Kelimeler:
Tehlikeli Madde Ve Akaryakıt TaşımacılığıLojistikTürkiye Akaryakıt Sektörü
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