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Tedarik zinciri ve lojistik Eurasia zirve ve fuarı 6-7 Aralık’ta

Tedarik zinciri ve lojistik Eurasia zirve ve fuarı 6-7 Aralık’ta

26 Eylül 2018 Çarşamba 10:48
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Tedarik zinciri ve lojistik Eurasia zirve ve fuarı 6-7 Aralık’ta

Tedarik Zinciri ve Lojistik Eurasia Zirve ve Fuarı 6-7 Aralık 2018 tarihlerinde İstanbul Hilton Oteli’nde gerçekleştirilecek. Tedarik Zinciri ve Lojistik Eurasia Zirve ve Fuarı’nı yurtdışında bir çok benzer çalışmayı organize etmiş olan Infinity Global Conferences DMCC ile Türkiye’de benzer çalışmalara ev sahipliği yapan TGExpo Corporation düzenliyor. Türkiye ve yurtdışından üst düzeyde konuşmacılar ve katılımcıların yer alacağı zirve ve fuarda, kariyerlerinde en üst seviyeye ulaşmış konuşmacılar tecrübelerini paylaşacaklar, elde ettikleri fırsatları ve karşılaştıkları riskleri paylaşacaklar. Seçkin konuşmacılarla tanışma ve fuar katılımcıları ile ürün, hizmet, danışmanlık konularında bilgi paylaşımı sağlanacak.
Artık tedarik zincirlerinde yeni sistemlerin uygulanması için, kurum içi bilgiler yeterli olmuyor. Başarı hikayelerine, hatta inovasyonlar dahil olmak üzere, tedarik zinciri 4.0 ve lojistik 4.0 gibi kavramların uygulanacağı, mobil uygulamaların, blockchain ve simülasyonların kullanacağı iş geliştirmelerinden söz ediliyor. 
 

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