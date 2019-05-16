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Tataristan Cumhurbaşkanı, Mercedes-Benz Türk otobüs fabrikasını ziyaret etti

Rusya Federasyonu Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Rustam Minnihanov, 15 Mayıs 2019 tarihinde Mercedes-Benz Türk’ün Hadımköy’de yer alan Hoşdere Otobüs Fabrikası’nı ziyaret etti.

Tataristan Cumhurbaşkanı, Mercedes-Benz Türk otobüs fabrikasını ziyaret etti

Rusya Federasyonu Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Rustam Minnihanov, 15 Mayıs 2019 tarihinde Mercedes-Benz Türk’ün Hadımköy’de yer alan Hoşdere Otobüs Fabrikası’nı ziyaret etti.

16 Mayıs 2019 Perşembe 14:42
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Tataristan Cumhurbaşkanı, Mercedes-Benz Türk otobüs fabrikasını ziyaret etti

Fabrikaya özel helikopteri ile iniş yapan Cumhurbaşkanı Sn. Rustam Minnihanov’u ve beraberindeki Tataristan Cumhurbaşkanı Uluslararası İlişkiler Başdanışmanı Radik Gimatdinov, Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı İldar Mingaleev, Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Yetkili Temsilcisi Ayrat Gataullin, Kamaz Firması Genel Müdürü (yolcu taşıtlarından sorumlu) Nikolay Pronin, Kamaz Elektrikli Yolcu Taşıtları Geliştirme Bölümü Yöneticisi Aleksey Sergeev, Yadran Oil Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İrek Saliho, Tissan Firma Yöneticisi Eduard İslamov’u; Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Mercedes-Benz Türk Genel Sekreteri ve Hukuk, Uygunluk Yönetim Direktörü Gamze Pilevne Gökçen, Otobüs Üretim Müdürü Ahmet Bodur, Üretim Mühendisliği Direktörü Nusret Kanat, Otobüs Tedarik Zinciri Yönetim Direktörü Hilmi Dilmen ve Kalite Direktörü Murat Bengü karşıladı.

Fabrika ziyareti esnasında Parça ve Karoser Üretimi ile Montaj Holü’nü gezen Tataristan Cumhurbaşkanı Sn. Rustam Minnihanov; dünyanın en modern ve entegre otobüs fabrikalarından biri olan Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nın methini çok duydukları için fabrikayı özellikle gezmek istediğini dile getirdi.

Son Güncelleme: 16.05.2019 15:39
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