SERTRANS LOGİSTİCS, FİLO YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR

Sertrans Logistics, 30 'Tırsan Perdeli Mega' ve 30 adet 'Talson Tekstil Taşıyıcı Mega' olmak üzere 60 yeni semi-treyleri İstanbul Hadımköy’deki merkez binasında düzenlenen törenle teslim aldı. Teslimat törenine; Daf-Tırsan Satış Yöneticisi Özgür Ayçiçek ve Sertrans Logistics’in iştiraklerinden Transer Logistics Genel Müdürü Murat Cömert katıldı.

Sertrans Logistics’in yeni filo yatırımıyla ilgili bilgi veren Cömert, “Operasyonel verimlilik, güvenilirlik, konfor, yakıt tasarrufu gibi avantajları nedeniyle Tırsan markalı araçları tercih ettik. Yeni Tırsan araçlarımızla hem performans hem de işletme maliyetleri yönünden daha da fazla verim alacağımıza inanıyoruz” dedi.

Ayçiçek ise teslimat töreninde yaptığı açıklamada; “Sertrans, tedarik zincirinin her aşamasında uyguladığı doğru, hızlı, hatasız, sürekli ve şeffaf iş yapma prensibiyle sektörde öne çıkan çok önemli bir firma. Karşılıklı güven üzerine kurulmuş iş birliğimizin daha uzun yıllar devam etmesini arzu ediyoruz” dedi.





Tırsan Perdeli Mega araçları çok avantajlı

Tırsan Perdeli Mega, hidrolik çatı kaldırma sistemi sayesinde sunduğu farklı iç net opsiyonları ile birlikte, daha hızlı yükleme ve boşaltma kolaylığı sunuyor. Yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi için, televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 farklı noktadan bağlantı yapmaya olanak sağlayan K-fix yük güvenlik sistemine sahip olan araçlar, 7.2 ton forklift aks yüküne dayanıklı tabanı ile operasyonel esneklik sağlıyor. Tırsan, araçların şasi ve panellerinin çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde 10 yıl paslanmazlık garantisi veriyor.

İntermodel taşımacılıkta Türkiye’nin öncüsü Tırsan, Mega semi-treylerler için 'Tren Yükleme Sistemi' opsiyonu sunuyor. P400 tünel tiplerine uyumlu olan Tren Yükleme Sistemi’nde, 2 x 2 adet 'Tren Vinç Bağlantı Noktası' ile tren yükleme için özel tasarlanan dingil hava yastıkları bulunuyor. Aracın her iki yanında birbirinden bağımsız 4’er adet kapağın bulunması, aracın yükleme ve boşaltılması sırasında çok büyük avantaj sağlıyor.

Tırsan’ın Talson Tekstil Taşıyıcı Mega Treyleri Avrupa’nın lider ürünü

Tırsan’ın Talson Tekstil Taşıyıcı Mega Treyleri'nin üzerinde 10 binden fazla yük sabitleme sistemi ve askı çubuğu takılabilecek slot bulunuyor. Bu Talfix® paneller; yük sabitleme sistemi ve çift kat olarak da kullanılabiliyor. Talson’un kendinden destekli üst yapısı ve kataforez kaplamalı (KTL) hafif şasisi daha fazla yükleme kapasitesi sağlarken, en zorlu koşullarda dahi sağlamlık ve güvenilirliği ile öne çıkıyor. Sertifikalı ve boyalı alüminyum yan panellere ve paslanmaz özelliğe sahip Talson kutu semi-treyler panelleri sık aralıklarla birbirine perçinleşmiş şekilde üretiliyor. Küçük hasarlarda taşımacılık faaliyetleri aksamadan hızlı bir şekilde onarım imkanı sunan ve parça değişimleri hızla gerçekleştirilebilen Talson kutu semi-treyler, panellerinin sahip olduğu UV dayanımı sayesinde sararmıyor ve uzun ömürlü kullanım sunuyor.