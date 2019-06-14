Scania’da görev değişiklikleri

1 Haziran 2019 tarihinden geçerli olmak üzere Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Adnan Yücel Satış Sonrası Hizmetler Müdürü, Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Bayazıt Canbulat Satış Müdürü, Satış Müdürü Gökhan Altun ise Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü olarak görevlerine başladı.

Doğuş Otomotiv Scania yeni Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Adnan Yücel

Doğuş Otomotiv Scania yeni Satış Müdürü Bayazıt Canbulat

Doğuş Otomotiv Scania yeni Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Gökhan Altun

Scania, 2018 yılını toplamda 1.177 adetlik satış ve yüzde 10 pazar payı ile tamamladı. Çekici pazarında 1.031 adet ile yüzde 16 pazar payı elde etti. İthal çekici pazarında ise yüzde 23 pazar payı ile en çok tercih edilen marka oldu.