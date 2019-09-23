Scania Motor güç seçeneklerini çoğaltıyor

Ağır ticari araç pazarında en geniş motor yelpazesine sahip Scania 13 litrelik motoruna 540 Hp güç seçeneği ekledi. 13 litrelik motor 370, 410, 450, 500 Hp seçenekleri ile sunuluyordu.

Scania’nın yeni motoru, daha fazla gücüne rağmen, yüzde 2'ye kadar daha az yakıt kullanıyor. 500 versiyonunda olduğu gibi, yeni 540 motoru, rulman yatakları olan yeni sabit geometrili bir turbo ünite kullanıyor. Bu, sistem düşük iç sürtünme gibi, her iki motorun da yakıt ekonomisine yardımcı oluyor. Yeni DC13 166, 1.800 dev / dak da 540 beygir gücü, 1.000 dev / dak'da 2.700 newton metrelik bir tork üretiyor. Tüm DC13 motorları, emisyon standartlarını karşılamak için egzoz son işleminde yalnızca SCR (seçici katalitik redüksiyon) kullanıyor.

Scania, yeni 540 motorunu ön aks yükleri ve diğer ağırlık sınırlamalarının devreye girdiği yerlerde ağır hizmet gücü olarak sunuyor. Gelişmiş yakıt tasarrufu ve ağırlık / ağırlık oranı, yeni 540 seçeneğini, birçok Scania müşterisi için cazip bir tercih haline getiriyor. moto

Scania’nın 13 litrelik motora sahip araçları, arka arkaya üç yıl boyunca Almanya'da 'Yeşil Kamyon' olarak taçlandırıldı.