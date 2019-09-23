Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
100021
ALTIN
280.399
DOLAR
5.7250
STERLİN
7.1218
EURO
6.2958

Scania Motor güç seçeneklerini çoğaltıyor

Scania, 13 litrelik motor yelpazesine 540 hp seçeneğini ekledi. Böylece 13 litrelik motorda güç serisi 5’e yükseldi.

Scania Motor güç seçeneklerini çoğaltıyor

Scania, 13 litrelik motor yelpazesine 540 hp seçeneğini ekledi. Böylece 13 litrelik motorda güç serisi 5’e yükseldi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 13:56
1242 Okunma
Scania Motor güç seçeneklerini çoğaltıyor

Ağır ticari araç pazarında en geniş motor yelpazesine sahip Scania 13 litrelik motoruna 540 Hp güç seçeneği ekledi. 13 litrelik motor 370, 410, 450, 500 Hp seçenekleri ile sunuluyordu.

Scania’nın yeni motoru, daha fazla gücüne rağmen, yüzde 2'ye kadar daha az yakıt kullanıyor. 500 versiyonunda olduğu gibi, yeni 540 motoru, rulman yatakları olan yeni sabit geometrili bir turbo ünite kullanıyor. Bu, sistem düşük iç sürtünme gibi, her iki motorun da yakıt ekonomisine yardımcı oluyor. Yeni DC13 166, 1.800 dev / dak da 540 beygir gücü, 1.000 dev / dak'da 2.700 newton metrelik bir tork üretiyor. Tüm DC13 motorları, emisyon standartlarını karşılamak için egzoz son işleminde yalnızca SCR (seçici katalitik redüksiyon) kullanıyor.

Scania, yeni 540 motorunu ön aks yükleri ve diğer ağırlık sınırlamalarının devreye girdiği yerlerde ağır hizmet gücü olarak sunuyor. Gelişmiş yakıt tasarrufu ve ağırlık / ağırlık oranı, yeni 540 seçeneğini, birçok Scania müşterisi için cazip bir tercih haline getiriyor. moto

Scania’nın 13 litrelik motora sahip araçları, arka arkaya üç yıl boyunca Almanya'da 'Yeşil Kamyon' olarak taçlandırıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Horoz Lojistik’te yeni atamalar
Horoz Lojistik’te yeni atamalar
Ekol Lojistik, sektöre eşitlik getirmekte kararlı!
Ekol Lojistik, sektöre eşitlik getirmekte kararlı!
Tırsan, Nufam 2019’da!
Tırsan, Nufam 2019’da!

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim