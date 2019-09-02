Scania, Mavi Koridor Rallisi’ne CNG’li modeli ile katıldı

Gazprom sponsorluğunda Haliç Kongre Merkezinde Mavi Koridor Rallisi’ne katılan doğalgazlı araçların sergilendiği etkinliğe Scania, 13 litrelik 410 beygir gücündeki CNG’li aracı ile katıldı.

Türkiye’nin önde gelen doğalgazlı araç üreticileri, enerji şirketleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin katıldığı etkinlikte, uzmanlar tarafından doğalgazın motor yakıtı olarak kullanım teknolojisi konulu toplantılar da gerçekleştirildi.

Yüzde 100 doğalgazlı

Haliç Kongre merkezinde kurulan Scania standında yer alan yüzde 100 CNG’li Scania etinlik katılımcıları tarafından büyük ilgi görürken, lojistik sektöründe karayolu taşımacılığının büyük bir değişim içinde olduğunu söyleyen Scania Satış Müdürü Bayazıt Canbulat, “Alternatif yakıtlar gerek çevre bilinci gerekse de yakıt ekonomisi olarak öne çıkmakta. CNG’li Scania, dizel motorlara göre yüzde 25’e varan yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Bunun yanı sıra Yüzde 100 Doğalgazlı Scania, dizel motorlu araçlar gibi yüksek tork-düşük devir değerlerine sahip ve ağırlıklı olarak bölgesel dağıtım kamyonları, çöp kamyonları ve çekici olarak kullanılıyor. Ayrıca dizel araçlara göre yüzde 15 daha az salınım ile çevre dostu olduğunu da kanıtlıyor. 852 litre CNG tankına sahip araçlar 500 kilometre menzile sahip” açıklamasında bulundu.

Farklı dingil, kabin, beygir gücü ve şanzıman seçenekleri ile satılan doğalgazlı Scania, dizel motorlu araçlar gibi yüksek tork-düşük devir değerlerine sahip. Scania doğalgazlı araçlarda 3 farklı motor hacmi ve güç seçeneği sunuyor.

9 litre, 280 Hp gücündeki motor 1.350 NM Tork üretirken, 340 HP gücündeki 9 litrelik motor 1.600 NM tork sağlıyor. Yeni 13 litrelik CNG’li motor ise 410 HP gücünde ve 2000 NM tork üretiyor.