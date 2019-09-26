Scania, doğa için farkındalık yaratıyor

Scania doğa dostu araçlar için gerçekleştirdiği çalışmalarla sektöre öncülük yaparken, iklim değişikliğine dikkat çekmek için 20 Eylül tarihini “Scania İklim Günü” olarak ilan etti ve dünya genelindeki tüm Scania tesislerinde çalışmaya 1 saat ara verildi. Bu arada personele, iklim değişikliği, çevreye etkileri, karbon ayak izinin azaltılması için neler yapılabilir gibi konular hakkında eğitimler verildi.

Doğuş Otomotiv Scania’da da 1 saat çalışmalara ara verilerek, iklim değişikliği ve Scania’nın konuyla ilgili gerçekleştirdiği uygulamalar hakkında bilgiler verildi.

“Karbon salımının yüzde 14’ü karayolu taşımacılığından”

Dünyaya salınan gaz emisyonunun yüzde 14’ü karayolu taşımacılığı esnasında kullanılan araçlardan kaynaklanıyor. Scania sürdürülebilir bir dünya için sürdürülebilir çevre uygulamaları kapsamında bu oranı yüzde 25 daha azaltmayı hedefliyor.

Bu hedefler kapsamında 2020 yılında tüm tesislerinde yüzde 100 fosilsiz üretilmiş elektrik kullanımına geçmeyi planlarken, 2025 yılında araçları ve operasyonlarında karbon salımını yüzde 50 azaltmayı planlıyor.