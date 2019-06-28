Scania 2019’da da “Yeşil Kamyon” seçildi

Almanya’nın önde gelen ticari araç dergileri VerkehrsRundschau ve Trucker tarafından desteklenen “Yeşil Kamyon 2019” ödülü, 13 aracın karşılaştırmalı yakıt testi sonucunda en iyi ekonomik değer elde eden araca veriliyor.

Değerlendirme, yaklaşık 32 ton yüklü treylerleri 500 beygir gücüne kadar olan çekiciler tarafından taşınması sırasında elde edilen veriler üzerinden gerçekleşiyor.

Testlere katılan Scania R 450, 353 km uzunluğundaki test güzergahında 80.42 km/s ortalama hız ve 100 km’de 23.25 litre dizel yakıt tüketimi ile kilometre başına 738 gram sera gazı (CO2) yaydı.

Scania G 410, 100 km’de 24.02 litre dizel tüketimi ve kilometre başına 762 gram sera gazı yayımı (CO2) ile çevreci sıralamada üçüncü sırada yer aldı.