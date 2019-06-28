Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
96485
ALTIN
262.514
DOLAR
5.7868
STERLİN
7.3553
EURO
6.5832

Scania 2019’da da “Yeşil Kamyon” seçildi

Scania, “Yeşil Kamyon 2019”  ödülüne üst üste üçüncü kez layık görüldü. Scania R 450, sınıfında en verimli ve en çevreci ağır ticari taşıt olarak gösterildi.

Scania 2019’da da “Yeşil Kamyon” seçildi

Scania, “Yeşil Kamyon 2019”  ödülüne üst üste üçüncü kez layık görüldü. Scania R 450, sınıfında en verimli ve en çevreci ağır ticari taşıt olarak gösterildi.

28 Haziran 2019 Cuma 18:01
1239 Okunma
Scania 2019’da da “Yeşil Kamyon” seçildi

Almanya’nın önde gelen ticari araç dergileri VerkehrsRundschau ve Trucker tarafından desteklenen “Yeşil Kamyon 2019” ödülü, 13 aracın karşılaştırmalı yakıt testi sonucunda en iyi ekonomik değer elde eden araca veriliyor.

Değerlendirme, yaklaşık 32 ton yüklü treylerleri 500 beygir gücüne kadar olan çekiciler tarafından taşınması sırasında elde edilen veriler üzerinden gerçekleşiyor.

Testlere katılan Scania R 450, 353 km uzunluğundaki test güzergahında 80.42 km/s ortalama hız ve 100 kmde 23.25 litre dizel yakıt tüketimi ile kilometre başına 738 gram sera gazı (CO2) yaydı

Scania G 410, 100 kmde 24.02 litre dizel tüketimi ve kilometre başına 762 gram sera gazı yayımı (CO2) ile çevreci sıralamada üçüncü sırada yer aldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EKSA Transport, proje taşımacılığını Tırsan ile güçlendiriyor
EKSA Transport, proje taşımacılığını Tırsan ile güçlendiriyor
Continental’den Side tur kaptanlarına lastik eğitimi
Continental’den Side tur kaptanlarına lastik eğitimi
Ford Otosan başarılarıyla dünyada ses getiriyor 
Ford Otosan başarılarıyla dünyada ses getiriyor 
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim