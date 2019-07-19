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Sarp Intermodal Gaziantep’e yatırım yaptı

İntermodal taşımacılığın lider şirketlerinden Sarp Intermodal, yurt içi yatırımlarına da devam ediyor. Gaziantep’te ofis açan şirket, bu bölgedeki ihracatçıları Mersin Limanı’ndan Avrupa ve Kuzey Afrika’ya intermodal ile taşıyacak.

Sarp Intermodal Gaziantep’e yatırım yaptı

İntermodal taşımacılığın lider şirketlerinden Sarp Intermodal, yurt içi yatırımlarına da devam ediyor. Gaziantep’te ofis açan şirket, bu bölgedeki ihracatçıları Mersin Limanı’ndan Avrupa ve Kuzey Afrika’ya intermodal ile taşıyacak.

19 Temmuz 2019 Cuma 15:49
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Sarp Intermodal Gaziantep’e yatırım yaptı

İtalya, Bulgaristan ve Almanya ofisleriyle yurtdışı yapılanmasını güçlendiren Sarp Intermodal, yurt içinde de ofis yatırımlarına devam ediyor. İzmir, Mersin ve Bursa ofisleri bulunan şirket, son olarak Gaziantep’e ofis açarak hizmet vermeye başladı.

Bölgedeki İhracatçıyı Avrupa ve Kuzey Afrika’ya Taşıyacak

Yeni ofise ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarp Intermodal Yönetim Kurulu Başkanı Onur Talay, Gaziantep’in büyük bir üretim şehri olduğunun altını çizdi. Şehirde üretilen ürünlerin dünyanın birçok ülkesine özellikle de Avrupa’ya ihraç edildiğine dikkat çeken Talay,“Gaziantep, Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ilk 5-6 ili arasında yer alıyor. Aynı zamanda bu ofisimizden Kayseri, Kahramanmaraş, Adana ve Mersin’e de hizmet vereceğiz. Bölgedeki ihracatçılara destek olabilmek, onları intermodal ile tanıştırabilmek istiyoruz.” dedi.

Mersin Limanı’nın bölge için avantaj olduğunu ifade eden Talay, bölgedeki ihracatçının yükünü Mersin limanından Ro-Ro çıkışlarıyla Avrupa ve Kuzey Afrika ülkelerine taşıyacaklarını söyledi.

İntermodal taşımacılığın ihracatçıya yıl boyu sabit fiyat garantisi ve ideal transit süre sunduğunu belirten Talay, özellikle Avrupa’ya yapılan ihracatta sınır kapısı trafiğini düşünmediklerini ifade etti.

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