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Roma Belediyesi'nin otobüsleri Karsan'dan!

Karsan’dan, Roma Belediyesi’ne 227 Adet Menarinibus Citymood!

Roma Belediyesi'nin otobüsleri Karsan'dan!

Karsan’dan, Roma Belediyesi’ne 227 Adet Menarinibus Citymood!

13 Haziran 2019 Perşembe 14:00
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Roma Belediyesi'nin otobüsleri Karsan'dan!

Roma’nın 227 adetlik otobüs ihtiyacı, yerli üretici Karsan’ın yüzde 28.6 hissesine sahip olduğu Industria Italiana Autobus SpA (IIA) tarafından karşılanacak. Karsan, Roma Belediyesi’nin aldığı 10 ve 12 metrelik dizel ve CNG’li otobüsleri, Bursa’daki fabrikasında üreterek yıl sonuna kadar teslim edecek. Teslim edilecek olan Menarinibus Citymood markalı otobüsler, yılda yaklaşık 7,2 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Roma’da hizmet verecek. Roma’ya teslim edilecek otobüslerle birlikte 2019 yılında  61,3 milyon Euro büyüklüğünde, 320 adetlik sipariş aldıklarını belirten Karsan CEO’su Okan Baş, “IIA ile işbirliğimizin başlangıcından bu yana, Menarinibus Citymood markalı toplam otobüs ihracatımız yıl sonuna kadar 1000 adedi aşacak” dedi.

Toplu taşıma sistemleriyle her kente uyum sağlayabilecek modern çözümler sunan yerli üretici Karsan, yüzde 28.6 hissesine sahip olduğu Industria Italiana Autobus SpA’yla (IIA) ihracattaki önemli yükselişini hız kesmeden sürdürüyor. İşbirliği kapsamında Karsan son olarak, dünyanın en çok turist çeken şehirlerinden Roma için 227 adetlik otobüs siparişi aldı. Roma Belediyesi için Bursa’daki fabrikasında üreteceği 10 ve 12 metrelik dizel ve CNG’li otobüsleri, Karsan yıl sonuna kadar teslim edecek. Teslim edilecek Menarinibus Citymood markalı otobüsler, yılda yaklaşık 7,2 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Roma’da hizmet verecek.

Beş ayda 61,3 milyon Euro’luk sipariş aldı!

Menarinibus Citymood ihracatıyla ilgili bilgiler veren Karsan CEO’su Okan Baş, “IIA ortaklığı bir dünya markası olma stratejimiz için önemli bir hamleydi. IIA’daki payımızı da artırmamızla birlikte, Avrupa’da daha güçlü ve emin adımlarla ilerleyebiliyoruz. Özellikle 2019 yılı, Menarinibus Citymood markalı otobüslerimizin ihracatı noktasında önemli bir yıl oluyor. Roma otobüsleri ile birlikte bu yıl sadece beş ayda toplamda 61,3 milyon Euro büyüklüğünde, 320 adetlik Menarinibus Citymood siparişine ulaşmış olduk. IIA ile işbirliğimizin başlangıcından bu yana, Menarinibus Citymood markalı toplam otobüs ihracatımız yıl sonuna kadar 1000 adedi aşacak” dedi.

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