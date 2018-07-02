Rize’de lojistik üs projesi’nin tanıtım toplantısı yapıldı

Rize, İyidere Lojistik Üs Projesi’nin tanıtım toplantısı yapıldı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile ortak yürütülen projenin tanıtım toplantısında yerel yönetimlerin, muhtarların ve halkın görüşleri alındı.

Rize İyidere Hazar Mahallesi, Fabrika Mevkiinde yapılması planlanan Rize İyidere Lojistik Limanı Projesi tanıtımı yapıldı.

Lojistik üs konteyner, genel kargo, kuru yük ve ro ro gemilerine hizmet vermek üzere çok amaçlı olarak planlandı. Liman terminal sahası, Karadeniz sahil yolunun deniz tarafına yapılacak dolgu ile oluşturuldu.

Proje ile İyidere İç ve Doğu Anadolu’ya geçişi sağlayacağından dolayı yurtiçi ve yurtdışından gelen yük gemilerinin yüklerini limana boşaltarak buradan İç ve Doğu Anadolu’ya kara yolu ile daha hızlı bir şekilde ulaşım sağlanacak. Aynı şekilde İç ve Doğu Anadolu’da üretilen ürünlerin bu liman üzerinden deniz yolu ile yurtiçi ve yurtdışına nakliyesinin yapılması hedefleniyor.

Projenin 3 yıl sürmesi beklenmekte olup, inşaat aşamasında 250 kişi, işletme aşamasında ise 150 kişinin çalışması planlanıyor. Rize İyidere Lojistik Liman Projesi bedeli ise 700 bin TL olarak belirlendi.

Proje kapsamında dolgunun büyük bölümü taşlarla yapılacak olup rıhtım betonları, ana dalgakıran koruma tabakalarının bir kısmı (antifer bloklar) betonla oluşturulacak. Projenin inşaat aşamasında dolgu için anroşman taşın kullanılacak. İhtiyaç olunan taş dolgu yakın çevredeki maden sahalarından karşılanacak.

İyidere ilçesinde yapılan toplantıya Denizcilik ve Ulaştırma bakanlığı temsilcileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcileri, ilçe kaymakamı Orhan Altun, ilçe Belediye Başkanı Ahmet Mete, Mahalle ve köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Toplantıda Lojistik üs hakkında bilgiler verildi.

