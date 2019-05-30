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Reysaş Lojistik'te atama

Reysaş Lojistik'in iş geliştirme ve lojistik operasyonlar direktörlüğüne Fulya Etkin getirildi.

Reysaş Lojistik'te atama

Reysaş Lojistik'in iş geliştirme ve lojistik operasyonlar direktörlüğüne Fulya Etkin getirildi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 12:49
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Reysaş Lojistik'te atama

Firma atamayı şöyle duyurdu:

“Şirketimizde İş Geliştirme ve Lojistik Operasyonlar Direktörü olarak Sn.Fulya Etkin işe başlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini bölüm birincisi olarak bitiren ve yine aynı üniversitede Yüksek Lisansını yapan Etkin, 1984 yılında aktif iş hayatına atılmıştır.

 

Ericsson’da Tedarik Zinciri Müdürlüğü, Sentim Bilişim’de Lojistik ve Üretim Direktörü, Turkcell’de Kurumsal Satış Müdürlüğü görevini yürütmüş, Profilo Holding’te Genel Müdürlük yapmıştır. Fulya Etkin Reysaş Grup Şirketlerinin Lojistik - İş Geliştirme - Depolar - Oto Taşıma ve Demiryolu operasyonlarından sorumlu olacaktır.

 

Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Fulya Etkin, 2 çocuk annesidir.”

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