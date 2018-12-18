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Renault Trucks T 2019

Renault Trucks T 2019 ile konfor, yakıt tasarrufu ve daha düşük CO2 emisyonu

Renault Trucks T 2019

Renault Trucks T 2019 ile konfor, yakıt tasarrufu ve daha düşük CO2 emisyonu

18 Aralık 2018 Salı 12:36
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Renault Trucks T 2019

Renault Trucks, T 2019 modelini satışa sunuyor. Yeni Euro 6 Step D motoru ile donatılan T 2019 versiyonu, önceki modellere göre yakıt tüketimde ekstra yüzde 3 tasarruf sağlıyor. Ayrıca araç, kabin içi ve sürücü konforunu arttıran yeni ekipmanlarla donatılıyor.

Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu yüzde 3 daha azalıyor

Renault Trucks T ve T yüksek kabinin 2019 versiyonu, 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek yönetmeliğe uygun olan DTI 11 ve DTI 13 Euro 6 Step D motorlarla donatılıyor. Araçlar, daha yüksek dayanıklılık için yeni malzemelerden üretilen ileri nesil bir partikül filtresine sahip. Ayrıca, yedinci enjektör kaldırılırken bir Adblue kalite sensörü de ekleniyor.

Renault Trucks T 2019, yeni nesil bir Optivision sistemi ile geliştiriliyor. Vites değişimini optimize etmek için yol topografyasını kullanan bu öngörülü hız regülatörü, verileri artık doğrudan araçta depoluyor. Böylece GPS'in tünel gibi bilgi sağlayamadığı alanlarda bile bağlantı kaybolmadığından sürücü konforunu artırıyor. Aynı zamanda rota bilgisi daha kesinlik kazandığından sürücülerin yolculuğu daha iyi planlamasını sağlıyor.

Diğer önemli bir özellik olarak uyarlanabilir Eco Hız Kontrol Sistemi, yeni ayarlarıyla daha az yakıt tüketimi sunuyor.

Bu yenilikler ve yeni ekipmanların bütünü, önceki modeller ile karşılaştırıldığında müşterilerin yüzde 3'lük ekstra bir yakıt tasarrufu elde etmesini sağlıyor.

Geliştirilmiş kabin içi ve sürücü konforu

2019 model T serisi kabinlerinde yeni üst düzey kaplamalar kullanıldı.

Araç gösterge panosunda, siyah deri koltuklar ve yeni bir gri tavan döşemesiyle birlikte kapıların içinde karbon kaplama bulunuyor. Araç dışında, radyatör ızgarası ve kanat aynaları artık parlak siyah veya eloksallı turuncu gibi iki renk seçeneğiyle özelleştirilebiliyor. Sürücü kapısında yer alan Renault Trucks araç plakası, aracın adı, gücü ve motor özelliklerinin daha kolay görünür haliyle hazırlanıyor. Ayrıca, araç sahiplerinin diledikleri şekilde kişiselleştirebilecekleri özel bir boş bölüm de bulunuyor.

Renault Trucks T ve T yüksek kabin 2019 çekici modelleri, satışa sunulmaya başladı.

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Renault TrucksYakıt2019
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