Renault Trucks D serisi, yurtiçi nakliyesinde iddiasını sürdürüyor

İzmir merkezli Çavuşoğlu Nakliyat, kurulduğu günden bu yana sadece dökme bitkisel yağ taşımacılığı alanında hizmet veriyor. Filosunun yüzde 80’i Renault Trucks araçlardan oluşan Çavuşoğlu Nakliyat, ilk defa D serisi alımı yapıyor. Yeni 10 adet D wide kamyonları ile Çavuşoğlu filosundaki 115 aracın 78 adedi, Renault Trucks marka oluyor.

Yeni Renault Trucks kamyonların teslimatı, Çavuşoğlu Nakliyat Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Karakuyu ve Genel Müdürü Zafer Çavuşoğlu, Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine, Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu, Bayi Ağı Geliştirme ve Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Özgür Fırat, Ege Bölge Müdürü Tolga Aykaç ve Özmutlubaş Otomotiv adına Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mutlubaş, Satış Direktörü Engin Demirel, Bölge Satış Yöneticisi Ege Bollu katılımlarıyla Çavuşoğlu’nun İzmir Menemen’deki tesisinde gerçekleştirildi.

Türkiye’de yıllık 1.5 milyon ton nebati yağ kapasitesi olduğuna değinen Çavuşoğlu Nakliyat Genel Müdürü Zafer Çavuşoğlu; “Bu ürünlerin ortalama 750 bin tonunun nakliyesini Çavuşoğlu Nakliyat olarak gerçekleştiriyoruz. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu ağırlıklı olmak üzere Türkiye genelinde bitkisel yağların taşınmasını sağlıyoruz. Depolardan fabrikaya ham yağların taşınması ve fabrikada işlenen yağların alıcılara ulaştırılması için operasyonlarımızın aksamadan devam etmesi gerekiyor. Mamul yağlar, endüstri amaçlı olarak cips, çikolata, bisküvi gibi gıda üretim alanlarında kullanılıyor. Böyle bir zincir operasyonda bitkisel yağların doğru süreç ve hassaslıkta nakliyesi, büyük önem taşıyor. Bu nedenle filomuzu 2012’den bu yana sadece Renault Trucks araçlar ile güçlendiriyoruz” şeklinde açıkladı.

Çavuşoğlu açıklamasında bitkisel yağ taşımacılığının ayrı bir uzmanlık gerektirdiğini belirtti; “İlk teslim aldığımız 12 adet Premium model araçlarımızdan itibaren yaşadığımız olumlu deneyimler nedeniyle Renault Trucks ile yatırımlarımıza devam ediyoruz. Diğer lojistik şirketlerinden ayrıldığımız en önemli özelliğimiz, araçlarımızın sadece bitkisel dökme yağ taşıyor olması. Şu anda Türkiye’nin büyük yağ sanayicileri dahil olmak üzere yaklaşık 350 firmayı kapsayan bir müşteri portföyümüz var. Böylesine bir sorumluluk ile ürün sağlığını korumak adına araçlara büyük yatırımlar yapılması gerekiyor” dedi.

İlk defa D serisine yatırım yapıyoruz

İlk Premium araçlarını, 2015’te Renault Trucks T serisi ile yenilediklerini belirten Çavuşoğlu; “T serisi çekicilerimizden de oldukça memnunuz. Yakıt tasarrufu, sürüş konforu ve düşük bakım-onarım gerekliliği ile operasyonlarımıza değer katıyorlar. Şimdi ise D serisini tercih ettik. Aracın hafif şasi ağırlığı nedeniyle yük kapasitemizin artmasını hedefliyoruz. Böylece yakıt tasarrufunun üzerine artan yük kapasitesi ile de maliyet avantajı sağlayabileceğimize inanıyoruz” dedi.

Filomuzun sağladığı tasarruf kazanca yansıyor

Çavuşoğlu; “Bu kadar özel bir taşımacılık alanında işin uzmanıyla çalışmak müşterilerimize çok daha uygun maliyet ve istenilen kalitede sonuç sağlıyor. Müşterilerimize uygun maliyet sunarken kullandığımız araçlar sayesinde filo giderlerimizde sağladığımız tasarruf önemli oluyor. Bu anlamda Renault Trucks’ın yakıt tasarrufu, düşük bakım ve onarım maliyetlerinin işletme giderlerimize sağladığı katkısı, otomatik olarak müşterilerimizin ve bizim kazancımıza yansıyor” diye belirtti.

Operasyonların başarısında satış sonrası hizmetlerin önemi büyük

Renault Trucks’ın satış sonrası hizmetlerinden memnuniyetlerine değinen Zafer Çavuşoğlu; “Tüm alanlarda olduğu gibi gıda sektöründe de nakliye operasyonlarının sorunsuz devamı çok önemli. Bu anlamda Renault Trucks’ın büyük desteğini görüyoruz. Özmutlubaş Otomotiv başta olmak üzere tüm Renault Trucks bayi ağı birlikte çalışıyoruz. Bakım planlamalarımızı yapıyoruz ve yolumuza aralıksız devam ediyoruz. Ön görülmeyen bir arıza durumunda ise yol yardım sayesinde hızlıca çözüm bulabiliyoruz” dedi.

D serisinin yurtiçi nakliyesindeki profesyonelliğine değinen Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine; “Çavuşoğlu Nakliyat, yağ taşımacılığındaki uzmanlığı ile işinde uzman bir lojistik şirketi. Sektöre yön veren bu kadar uzman bir ekibin Renault Trucks D serisini tercih etmelerinden dolayı çok memnunuz. D Wide modelimiz Çavuşoğlu’nun nakliye operasyonları için çok uygun araçlar. Sektörde alanında boş ağırlığı en düşük olan araçlar diyebiliriz” şeklinde açıkladı.

Özmutlubaş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mutlubaş ise; “Çavuşoğlu Nakliyat, Renault Trucks’ın araç ve hizmetlerinden son derece memnun olan müşterilerimizden birisidir. Uzu soluklu çözüm ortaklığı nedeniyle ailemizin bir parçası haline geldiler ve her zaman Renault Trucks araçları tavsiye ederler. Çavuşoğlu gibi önemli bir Renault Trucks kullanıcısı müşterimizin D serisi araçlarımızı daha yakından deneyimleyecek olması bizi heyecanlandırıyor” açıklamasında bulundu.