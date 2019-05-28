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Renault “Arkas Line ile Akdeniz’de Devam” dedi

Otomotiv sektörünün dünyaca ünlü markalarından Renault, Arkas Line ile olan kontratını iki yıl daha uzattı. 2014 yılından bu yana Fransız devinin yüklerini taşıyan Arkas Line, anlaşmayla birlikte taşıma hizmetlerini 2021 yılına kadar sürdürecek.

Renault “Arkas Line ile Akdeniz’de Devam” dedi

Otomotiv sektörünün dünyaca ünlü markalarından Renault, Arkas Line ile olan kontratını iki yıl daha uzattı. 2014 yılından bu yana Fransız devinin yüklerini taşıyan Arkas Line, anlaşmayla birlikte taşıma hizmetlerini 2021 yılına kadar sürdürecek.

28 Mayıs 2019 Salı 15:34
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Renault “Arkas Line ile Akdeniz’de Devam” dedi

Otomotiv sektöründe 10 seneyi aşkın süredir global ve yerel üreticilere hizmet veren Arkas Line, operasyonel tecrübesi, yetkinlikleri ve hızlı karar alabilme yeteneği ile ön plana çıkarak hizmette verimliliğe odaklanırken ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren firmalara Akdeniz, Karadeniz ve Batı Afrika’daki güçlü konumu sayesinde güvenli, hızlı ve kaliteli servis sunuyor. Yeni anlaşmalarla ağını genişleten Arkas Line,  halihazırda ortaklık yürüttüğü firmalardan da tam not alıyor.

Fransız otomotiv devi Renault ise küresel pazarda Arkas Line’ı seçen önemli firmalar arasında. 2014 senesinden beri Renault’nun Karadeniz limanlarından Kuzey Afrika’ya ve Akdeniz içi  yüklemelerini her geçen yıl artan taşıma hacimleri ile yapmakta olan Arkas Line, firmanın denizyolu ile taşınan yüklerinin en önemli tedarikçileri arasında yer alıyor. Renault’nun, Arkas Line’i tercih etme ve taşıma kontratını uzatmasında  firmanın taşıma ihtiyaçlarına özel tasarlanmış konteyner hattı hizmeti verilmesi; ihtiyaçlardoğrultusunda zaman içinde hattın geliştirilmesi, müşteri hizmetlerinde güçlülük ve genel merkezde otomotiv sektörüne özel bir birim kurulması etkili oldu.

Anlaşmayla birlikte 2014 yılında başlayan iş birliği Akdeniz özelinde 2021’e kadar devam edecek.

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