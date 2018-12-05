Petrol Ofisi ve SARTEN'e iki ödül

Endüstriyel ürünlerden boya, gıda ve kozmetik sektörüne kadar uzanan geniş bir yelpazeye metal ve plastik ambalaj üretimi gerçekleştiren Sarten, Petrol Ofisi için geliştirdiği 20 litrelik bidon projesi ile ÇEVKO ve İstanbul Sanayi Odası’ndan (İSO) iki ayrı ödül aldı.Türkiye’nin en büyük ambalaj üreticisi konumunda olan Sarten Ambalaj’ın Petrol Ofisi Madeni Yağlar için Ar-Ge Merkezi’nde tasarladığı ve malzeme kullanımının azaltıldığı 20 litrelik bidon projesi, ÇEVKO’nun Yeşil Nokta Sanayi Ödülü’nü alırken, İSO’nun İnovatif Çevre Dostu Ürün Kategorisinde de 3’üncülük ödülü aldı.

Sarten Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir, çalışmalarını çevreci bir anlayışla sürdürerek ambalajların çevreye olan etkilerini azaltmak için malzeme ağırlıklarını sürekli olarak düşürdüklerini söyledi. Enerji verimliliğinde iyileştirmeler yaparak ve üretim tesislerini müşterilerinin yakınına taşıyıp yerli kaynaklara önem verdiklerini anlatan Sarıbekir, “Fire ve ıskartaları azaltıp diğer tüm çalışmalarımızla çevreye olan etkiyi en aza indirmeye çaba sarf ediyoruz” dedi.

Petrol Ofisi Madeni Yağlar Pazarlama Müdürü İbrahim Başa ise ödül alan projenin her açıdan sunduğu verimlilik ile gerçekten de çok önemli kazanımlar sağladığına vurgu yaptı.

Enerjiden yüzde 15 tasarruf

Sarten’in iki farklı kurum tarafından ödüllendirilen Petrol Ofisi 20 litre yeni madeni yağ bidon projesinde; mevcut ürünün fonksiyon ve performansı arttırılırken, malzeme kullanımı ise azaltıldı. Çevrim süreleri kısaltılarak daha verimli bir üretim sağlandı. Bidonların ağırlığı 1.100 gramdan 1.050 grama indi, çevrim süresinde yüzde 10’nun üzerinde iyileşme gerçekleştirildi. Çevrim süresinin kısaltılması ile elde edilen enerji tasarrufu yüzde 15 seviyesine ulaştı. Söz konusu proje ile sadece 2017 yılı içerisinde tasarruf edilen malzeme miktarı ise 28 bin 250 kg oldu.

Sahip olduğu efektif tasarım formu ile de nakliye sırasında aynı araçta minimum yüzde 10 oranında daha fazla ürün sevk edilmesine de olanak sağlıyor.

Ayrıca bu çalışma, bir platform proje olarak yeni bir ürün ailesi oluşturulmasına da imkân verdi. Halen 3 farklı ürün, bu proje kapsamında üretimde yer alıyor.