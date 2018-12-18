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Petkim Turquality güç katacak

Petkim, devlet destekli bir markalaşma programı olan Turquality‘ye dahil oldu. Türkiye’de petrokimya sektörünün lider şirketi olan Petkim, Turquality Programı ile markasına güç katacak. Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, bu destekle uluslararası rekabet üstünlüklerini bir adım öteye taşıyarak Türkiye ve Azerbaycan ekonomileri için değer yaratmaya devam edeceklerini ifade etti.

Petkim Turquality güç katacak

Petkim, devlet destekli bir markalaşma programı olan Turquality‘ye dahil oldu. Türkiye’de petrokimya sektörünün lider şirketi olan Petkim, Turquality Programı ile markasına güç katacak. Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, bu destekle uluslararası rekabet üstünlüklerini bir adım öteye taşıyarak Türkiye ve Azerbaycan ekonomileri için değer yaratmaya devam edeceklerini ifade etti.

18 Aralık 2018 Salı 14:07
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Petkim Turquality güç katacak

SOCAR Türkiye’nin iştiraki Petkim, Ticaret Bakanlığı tarafından ‘Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması ve Türk malı imajının yerleştirilmesi’ amacıyla hayata geçirilen Turquality Programı’na katıldı. Klasik ihracat desteklerinden farklı olarak firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlayan Turquality Programı’na başvuru sürecini, 5 ay gibi kısa bir sürede tamamen kendi kaynakları ile başarıyla tamamlayan Petkim, bu anlamda da Türkiye’de bir ilke imza attı.

Petkim’in uluslararası rekabet gücü artacak

Türkiye’nin tek entegre petrokimya üreticisi Petkim’in, Turquality desteği ile uluslararası arenada daha da güçleneceğinin altını çizen Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, “Turquality programıyla Türkiye’nin ekonomisine değer katarken yurtdışındaki imajımıza da yeni bir vizyon getiriyoruz. Ürettiğimiz katma değerli ürünlerle hem global bir marka olarak rekabette bir adım öne geçeceğiz hem de ihracatımızı artırarak Türkiye ve Azerbaycan ekonomilerine daha fazla katkı sağlayacağız” dedi. Petkim’i Avrupa’nın en önemli üretim üslerinden biri yapmayı hedeflediklerini söyleyen Mammadov, şöyle devam etti: “Üretim gücümüzü artırarak Türkiye’nin cari açığının azaltılması için çok çalışıyoruz. Yatırımlarımızı daha verimli kılmaya ve dijital bir tesis olmaya odaklanıp stratejik yol haritamızı belirleyerek, süratle uygulamaya geçeceğiz. Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında 13’üncü sıradayız. Her yıl ihracatımızı ve ihracat yaptığımız ülke sayısını artırarak Türkiye’nin dünya ticaretindeki payının büyümesine önemli bir katkı sağlıyoruz. Bu anlamda Turquality Programı’ndan alacağımız güç ve teşvikle, global bir marka olarak yerli üretimin gücünü uluslararası arenaya da taşıyacağız.”

Turquality yolculuğu başladı

Turquality programının gerekliliklerini yerine getirmek için kendi bünyesinde disiplinler arası bir yaklaşımla kapsamlı bir ekip çalışması gerçekleştiren Petkim, dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinin incelemelerinden de tam not alarak, süreci bir adım ileriye taşıdı. Bundan sonraki aşamada kapsamlı bir marka gelişim yol haritası hazırlayacak olan sanayi devi, global bir marka olma yolunda kendi özgün stratejisini yaratarak, mevzuat kapsamında yayınlanan teşviklerden de yararlanabilecek.

Anahtar Kelimeler:
TurqualityPetkim
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