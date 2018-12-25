Opet Fuchs tarafından üretilen yeni Otokar Spectra

Otomotiv sektörünün öncü markalarından Otokar ile Opet Fuchs’un ilk dolum tedariğindeki işbirliğinin devamı olarak hayata geçirilen Otokar Spectra orijinal yağları, Otokar’ın yetkili servislerinde ve yedek parça bayilerinde sunulmaya başladı. Otokar’a özel olarak üretilen Otokar Spectra orijinal yağları, Otokar araçları için daha uzun bakım periyodu ve daha uzun motor ömrü sağlıyor.

Opet Fuchs tarafından geliştirilen Otokar Spectra orjinal motor yağları, şanzıman yağları ve antifirizlerle Otokar kullanıcıları, araçlarından maksimum performansı ve motor verimliliğini elde edecek. Ar-Ge’si Opet Fuchs mühendisleri tarafından yapılan Otokar Spectra, Otokar markasının tüm araçlarında resmi onaya sahip orijinal yağ markası olarak piyasaya sürülüyor.

Otokar Spectra güvencesi ile en yüksek güç için en düşük motor iç sürtünmesi, daha uzun yağ değişim aralığı, daha temiz ekipman, daha uzun araç ve ekipman ömrü, çevreye uyumlu, yüksek performanslı ve daha düşük araç bakım maliyeti sağlıyor. İlk olarak, 12 metre şehir içi ulaşımda kullanılan Kent LF otobüslerinde test edilen Otokar Spectra DEO LD DTZ 10W-40 motor yağı, İstanbul trafiğinin yoğun olduğu ve sürekli dur-kalk trafik güzergâhında, dik rampa iniş ve çıkışlarda binlerce kilometre denendi. Belli aralıklarla Opet Fuchs mühendisleri tarafından alınan yağ numuneleriyle şirketin TÜRKAK 17025 akreditasyon belgesine sahip madeni yağ laboratuvarında incelenen Otokar Spectra DEO LD DTZ 10W-40, motor üreticisinden tam not alarak yağ değişim aralığının 20.000 km’den 40.000 km’ye çıkarılabilmesi için onaylandı. 40 bin km’lik bakım periyoduyla birlikte, KENT LF şehir içi otobüsü, kullanıcılarına daha az bakım maliyeti, daha fazla performans ve daha uzun motor ömrü sunmuş oldu.

‘Hedefimiz müşterilerimiz için fayda yaratarak, memnuniyetlerini artırmak’

Otokar Spectra’nın basın toplantısında bir konuşma yapan Otokar Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Alptekin, Otokar’ın en büyük önceliklerinden birinin ürünlerinin sağladığı memnuniyeti artırmak ve müşterilerine fayda yaratmak olduğunu belirterek şunları söyledi: “Otokar Spectra ile otomotiv sektöründe araç bakımındaki en önemli kalemlerden biri olan motor yağı, transmisyon ve aks yağı, antifiriz gibi ürünlerde kullanıcılarımıza ek bir fayda sağlamayı hedefledik. Öncelikle, araçlarımızda kullanılacak madeni yağ standartlarını belirleyerek, araçlarımızın performansını artırmayı amaçladık. Bu ihtiyacı karşılamak üzere; sektöründeki öncülüğü, deneyimi ve uluslararası bilgi birikimi ile ön plana çıkan Opet Fuchs ile birlikte çalışmaya karar verdik. Bu işbirliği çatısı altında ortaya çıkan madeni yağ ürünleri Otokar Spectra markası altında toplandı. Spectra markasının kök anlamı çeşitlilikten geliyor. Hem ticari hem askeri araçlarımızda güvenle kullanılabilecek olup tavsiye ettiğimiz orijinal madeni yağ markasıdır. Otokar Spectra ile kullanıcılarımız en yüksek kalite yağları kullanırken, araçlarından en üst performansı elde edecek ve optimum koruma sağlayacaklar.”

‘Müşteriye özel ürün geliştiriyoruz’

Otokar için toplamda 9 Motor yağı, 11 dişli yağı ve 2 antifiriz geliştirdiklerini belirten Opet Fuchs Genel Müdürü Murat Seyhan ise “Yenilikçilik, bizim için vazgeçilmez stratejik bir odak noktasıdır. Bu nedenle yenilikçi iş modelleri için entegrasyonların yanı sıra OEM’lerle işbirliklerimizi artırmaya ve geliştirmeye devam ediyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına kulak verme ve değişen beklentilerini anlamaya dayalı ürün geliştirme amacımızda olumlu sonuçlar alıyoruz. ‘Müşteriye özel ürün’ geliştirme anlayışımızla, onların ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan özel ürünler geliştiriyoruz. Otokar markası için geliştirdiğimiz Otokar Spectra orijinal yağları ile artık Otokar araç kullanıcıları, daha uzun motor ömrü, daha yüksek performans elde edecek” şeklinde konuştu.

Murat Seyhan, Opet Fuchs’ un ortaklarından gelen 90 yılı aşkın bir tecrübe ile madeni yağ sektörünün öncü bir şirketi olarak Türkiye’de faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Opet Fuchs’un 200 kişilik uzman kadrosu ve İzmir’de kurulu tesislerinde bulunan ArGe laboratuvarı, tüm müşteri beklentilerine cevap verecek formülleri geliştirerek müşterilerinin kullanımına sunmaktadır. 100’den fazla TÜRKAK onaylı test metodu ile sektör liderliğini korumaktadır.

Ayrıca 10.000’den fazla formülasyona sahip Fuchs ürün portföyü ve Kimyasal Proses Yönetimi modelimiz ile sanayi şirketlerine endüstriyel yağ ürünlerini sunuyoruz.