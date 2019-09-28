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MNG Kargo’dan yöresel kalkınmaya destek

Türkiye ekonomisinin yapıtaşı konumundaki KOBİ’leri destekleyen MNG Kargo, KOBİ’lerin kargo gönderim maliyetlerini önemli ölçüde düşürmeyi hedefleyen bir kampanyayı hayata geçiriyor. Yörelerdeki yerel üretimi desteklemeyi amaçlayan MNG Kargo, 6 bölgenin pek çok ilinde geçerli olan özel indirimlerle üreticilerin yanında oluyor.

MNG Kargo’dan yöresel kalkınmaya destek

Türkiye ekonomisinin yapıtaşı konumundaki KOBİ’leri destekleyen MNG Kargo, KOBİ’lerin kargo gönderim maliyetlerini önemli ölçüde düşürmeyi hedefleyen bir kampanyayı hayata geçiriyor. Yörelerdeki yerel üretimi desteklemeyi amaçlayan MNG Kargo, 6 bölgenin pek çok ilinde geçerli olan özel indirimlerle üreticilerin yanında oluyor.

28 Eylül 2019 Cumartesi 13:36
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MNG Kargo’dan yöresel kalkınmaya destek

Türkiye’de kargo taşımacılığı sektörünün gelişiminde başrol oynayan MNG Kargo, KOBİ’lere verdiği desteği sürdürüyor. İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Karadeniz ve Ege Bölgesi’ndeki müşterileri için özel indirimler uygulayan MNG Kargo sayesinde KOBİ’ler ürünlerini çok hesaplı bir şekilde gönderebilecek. Türkiye’nin 6 bölgesinde pek çok şehri kapsayan indirimden faydalanmak isteyen KOBİ’lerin ilgili bölgelerdeki en yakın MNG Kargo şubesine gitmeleri yeterli.

İç Anadolu Bölgesi’nde Konya ve Sivas’ı kapsayan kampanyada Konya’dan portakal, muz, avokado, mandalina, turunç ve limon, Sivas’tan ise yağ, kuru bakliyat, peynir, bal, pestil ile köme üretimi ve satışı yapanlar gönderimlerini indirimli yapabilecek.

Doğu Anadolu’da Erzurum, Van, Hakkari, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Kars, Ardahan, Muş, Bingöl ve Erzincan’da geçerli olan kampanyadan yağ, kurubakliyat, peynir, bal gönderenler faydalanabilecek. Elazığ, Malatya ve Tunceli de ise kayısı ve fıstık gönderen KOBİ’ler indirimi kullanabilecek.

Karadeniz Bölgesi’nde Trabzon, Amasya, Rize, Artvin, Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Çorum, Tokat, Bayburt ve Gümüşhane kampanyaya dahil olurken yaprak, mahlep, kiraz sapı ve çekirdeği, leblebi, kestane, fındık, narenciye, mısır unu ve tereyağı gönderimleri indirimli yapılabilecek.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kampanyadan faydalanabilecek şehirler Mardin, Siirt, Batman, Şırnak, Şanlıurfa (Siverek), Diyarbakır, Adıyaman ve Gaziantep olarak sıralanıyor. Mardin’den leblebi, sucuk, ceviz, cevizli sucuk, kurutmalık, Siirt’ten fıstık ve kurutmalık, Batman’dan fıstık ve günlük ekmek gönderimleri indirime dahil olacak. Şırnak’tan peynir ve ekmek, Siverek’ten salça ve peynir, Diyarbakır’dan peynir, kurutmalık ve pirinç, Ergani’den peynir ve pirinç gönderimleri de indirimli yapılabilecek. Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman’dan yapılacak kayısı, fıstık ve baharat gönderimlerine ek olarak yine Adıyaman’dan nar gönderileri de kampanya dahilinde.

Ege Bölgesi’nde Manisa, İzmir, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya ve Aydın’dan üreticiler kampanyadan faydalanabilecek. Manisa ve İzmir’den zeytin, üzüm, incir ve bal, Muğla’dan zeytin, üzüm, bal, incir, portakal, muz, avokado, mandalina, turunç, limon, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya’dan portakal, muz, avokado, mandalina, turunç, limon ve Aydın’dan portakal, muz, avokado, mandalina, turunç, limon, zeytin, üzüm, incir ve bal gönderimleri indirimli olacak.

Akdeniz Bölgesi’nde ise Kilis ve Kahramanmaraş’tan kayısı, fıstık, baharat, Hatay, Mersin, Adana, Osmaniye’den portakal, muz, çilek, organik domates, Antalya, Burdur, Isparta’dan portakal, muz, avokado, mandalina, turunç, limon özel fiyatlardan gönderilebilecek.

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