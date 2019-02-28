MNG Kargo yeni acente modeli ile iş ortaklarını arıyor

Her gün 700 bin adrese hizmet ulaştıran MNG Kargo, büyümesinin ve gelişiminin başlıca faktörlerinden biri olan acentelik modelini yeniledi. MNG Kargo’nun yeni acentelik modeli, girişimcilere önemli fırsatlar sunarken, hizmet kalitesinin her zaman en üst seviyede kalmasına yardımcı olacak.

Konuya ilişkin bilgi veren MNG Kargo Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgün Şahin, Türkiye ekonomisinin KOBİ’ler ile büyüyeceğine inandıklarını ve KOBİ’lere fayda sağlayacak önemli çalışmalar hayata geçirdiklerini söyledi. MNG Kargo acentelik modeliyle kendi işinin sahibi olmak isteyen girişimcilere fırsat sunduklarını kaydeden Şahin, yeni acentelik modelinin temelinde satış ve dağıtım performansı odaklı bir hak ediş sisteminin yer aldığını ifade etti.

Acente adaylarına bölgelerindeki en uygun lokasyonu seçme kolaylığı sağladıklarını belirten Şahin, “Acente adaylarımızı öncelikle şubelerimizdeki tüm işleyişe hakim olabilecekleri ve MNG Kargo kültürünü benimseyecekleri bir eğitim sürecinden geçiriyoruz. Acentenin demirbaşlarının temininde destek oluyor ve eğitimli, şube işleyişini bilen personel sağlıyoruz. Acentelik süresi boyunca ihtiyaç duydukları her an yanlarındayız” diye konuştu.

MNG Kargo’nun halen 850’yi aşkın birimle hizmet verdiğini ifade eden Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

“2019 yılında başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kütahya, Eskişehir, Şanlıurfa, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Kocaeli, Konya, Tekirdağ, Bursa ve Adana olmak üzere tüm Türkiye’de acenteleşme oranımızı artırmayı hedefliyor, girişimcilere kendi işlerinin patronu olma imkanı sağlıyoruz. Güçlü teknoloji altyapısı ile kargo sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alan markamızla birlikte büyümek isteyen girişimcileri MNG Kargo güvencesinde hizmet vermeye davet ediyoruz.”

MNG Kargo hakkında:

2003 yılında kurulan MNG Kargo 850’den fazla şubesi, 7 tanesi Teknolojik Aktarma Merkezi olmak üzere toplam 25 aktarma merkezi, 15 bölge müdürlüğü, 9.500 çalışanı, 2.500’den fazla kara taşıma aracı ile hizmet vermektedir. MNG Kargo, Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna ve dünyada 220 farklı ülkede, günde 700 bin adrese dünya standartlarında hizmet ulaştıran Türkiye’nin lider kargo şirketlerindendir.