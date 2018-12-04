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Mitsubishi Electric Yeni Bir Mobil Haritalama Sistemi Geliştirdi

Nakliye ve kurulum avantajı sağlayan kompakt ve hafif MMS-G’nin 25 Aralık’ta piyasaya sürülmesi planlanıyor

Mitsubishi Electric Yeni Bir Mobil Haritalama Sistemi Geliştirdi

Nakliye ve kurulum avantajı sağlayan kompakt ve hafif MMS-G’nin 25 Aralık’ta piyasaya sürülmesi planlanıyor

04 Aralık 2018 Salı 15:50
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Mitsubishi Electric Yeni Bir Mobil Haritalama Sistemi Geliştirdi

Teknoloji öncüsü Mitsubishi Electric, yol yüzeyleri ve yol kenarı özellikleri hakkında 3D konumlandırma verileri toplamak üzere araca monte edilen GPS antenlerinden, lazer tarayıcılardan ve kameralardan oluşan yüksek hassasiyetli bir ölçme sistemi geliştirdi. Sürücüsüz araç teknolojisi ve etkin altyapı incelemeleri için yüksek doğrulukta bilgiler sağlayan 3D haritalar hazırlanması amacıyla kullanılacak mobil haritalama sistemi MMS-G’nin (MMS - Mobile Mapping System) kompakt sürümünün 25 Aralık’ta piyasaya sürülmesi planlanıyor. Dünya genelinde MMS ile geliştirilen yüksek hassasiyetli 3D haritalar için talep hızla artıyor. Bu noktada otomobillere, demiryollarına, araçlara ve gemilere monte edilmek için özel olarak tasarlanan kompakt, hafif ve taşınabilir yeni MMS-G’nin yüksek büyüme öngörülen Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve Okyanusya’nın da aralarında bulunduğu pazarlarda farklı uygulamalar için kullanılması bekleniyor.

Japon devi Mitsubishi Electric, ileri teknoloji çözümleri sayesinde geliştirilmekte olan sürücüsüz araç sistemleri ve gelecekte öngörülen ticari sistemler için temel verileri sağlamak üzere yüksek hassasiyetli 3D haritalara ihtiyaç duyulan pazarlarda iddialı bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Yüksek hassasiyetli, doğru ve etkili arazi ve altyapı incelemelerine yönelik talebin artmasının öngörüldüğü Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve Okyanusya pazarlarında büyümeye devam eden Mitsubishi Electric, yeni mobil haritalama sistemi (MMS - Mobile Mapping System) MMS-G’nin kompakt sürümünü 25 Aralık’ta piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sürücüsüz araç haritaları için arazi incelemelerine ve yüksek doğrulukta veri toplama çalışmalarına imkan tanıyan yeni MMS-G; demiryollarını, rıhtımları, ulaşılması zor alanları ve çok daha fazlasını incelemek için kolaylıkla monte edilebiliyor. Otomobillere, demiryollarına, araçlara ve gemilere monte edilmek için özel olarak tasarlanan kompakt, hafif ve taşınabilir yeni MMS-G’nin Mitsubishi Electric’in bu alandaki küresel iş hacmini arttırması bekleniyor.


Gece koşullarında veri toplama

MMS-G’nin üç farklı Global Navigasyon Uydu Sistemi (Global Navigation Satellite System-GNSS) antenini tek bir antende birleştiren kompakt tasarımı, ağırlığın mevcut MMS-G220Z modeline kıyasla yaklaşık yüzde 50 oranında azalmasını sağlıyor. Çatıya monte edilen ünitenin iki ayrı üniteye bölünmesiyle nakliye ve kurulum kolaylığının yanı sıra işgücünün azaltılmasına olanak tanıyor. Sistem, otomobillerin yanı sıra vagonlar, araçlar ve gemiler için de farklı montaj imkanları sunuyor. Konum, sürat, durum ve istikamet tespiti sağlayan ölçüm ünitesi ve hız sensörü, tüneller gibi uydu sinyallerinin alınamadığı yerlerde kullanılabiliyor. Yüksek hassasiyetli kamera sayesinde gece koşullarında da veri toplanabiliyor.

Arazi incelemelerinde büyük kolaylık

Yeni MMS-G’nin benzersiz ve tescilli işletim yazılımı, arazi incelemelerinin karmaşık ayarlara gerek duyulmadan yapılmasını sağlıyor. İşletim ekranında gerçek zamanlı olarak teyit edilebilen tahmini ölçüm doğruluğu, kullanıcıların optimum veri toplama için operasyonları etkin bir şekilde seçmelerine imkan tanıyor. Sistemle birlikte temin edilerek alınan veriler, işleme sonrası yazılımı sayesinde 3D lazer nokta bulutlarını yapılandırmak için kullanılabiliyor.

Son Güncelleme: 04.12.2018 15:55
Anahtar Kelimeler:
NakliyeMobilElectricMitsubishi
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