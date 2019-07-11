Mercedes-Benz Türk’ten 50 adetlik Mercedes-Benz Actros teslimatı

Mercedes-Benz Türk, ENCO İstanbul Seyahat ve Taşımacılık’a 50 adet Mercedes-Benz Actros 1845 LSnRL çekiciyi düzenlediği tören ile teslim etti.

Nakliye hizmetlerinde kullanılacak 2019 model Actros araçların tamamı, ENCO’nun ihtiyaçlarına yönelik olarak Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda Öngörülü Sürüş Sistemi ve farklı özel donanımlarla üretildi.

Kişiye özel finansman çözümleri sunan Mercedes-Benz Türk Finansal Hizmetler ise, 50 adetlik satışın kredisini sağladı.

1990’dan bu yana 250 adetlik araç alımıyla tercihini Mercedes-Benz’den yana kullanan ENCO İstanbul Seyahat ve Taşımacılık, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen 50 adet 2019 model Mercedes-Benz Actros 1845 LSnRL çekicinin tamamını ihtiyaçları doğrultusunda kişiselleştirerek sipariş etti. Uluslararası karayolu taşımacılığı alanında kullanılacak araçlara Mercedes-Benz’in sunduğu Öngörülü Sürüş Sistemi (Predictive Powertrain Control), Aks Yükü Ölçüm Cihazı ve ADR Paketi gibi donanımlar eklendi.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt törendeki konuşmasında; “Uluslararası taşımacılık ve lojistik alanında 1985’ten günümüze sektörün öncü şirketlerinden ENCO İstanbul Seyahat ve Taşımacılık ile yeni bir iş ortaklığına imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik kişiselleştirme imkânları ile Aksaray Kamyon Fabrikamızda ürettiğimiz kamyon ve çekici modellerimizin altını bu teslimat ile bir kez daha çiziyoruz. Bugün teslimatını gerçekleştirdiğimiz 50 adet 2019 model Mercedes-Benz Actros 1845 LSnRL çekicimizin en öne çıkan donanımının aracın seyrettiği topoğrafyaya göre aracın hızını ayarlayan, gereksiz fren ve hızın önüne geçen, doğru zamanda doğru yerde vites geçişini destekleyerek yakıt tasarrufunu artıran Öngörülü Sürüş Sistemi olduğu şüphesiz. Tercihlerini ticari ve yol performansı ile öne çıkan Actros araçlarımızdan yana kullanan ENCO İstanbul Seyahat ve Taşımacılık’a araçlarının hayırlı uğurlu ve bol kazançlı olmasını diliyorum.” dedi.

ENCO İstanbul Seyahat ve Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Şahin ise; yeni teslim aldıkları Actros çekiciler ile ilgili; “ENCO İstanbul Seyahat ve Taşımacılık olarak 1990 yılından itibaren tercihimizi Mercedes-Benz Türk’ten ve Actros araçlardan yana kullanıyoruz. Bu alımımız kapsamında Actros çekicilerimizi Aksaray Fabrikası’nda kişiselleştirme imkânı sunan Mercedes-Benz Türk’e, satışın gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Koluman İstanbul’a ve kredilendirme sürecinde bize destek olan Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e teşekkür ederiz. ENCO İstanbul Seyahat ve Taşımacılık olarak Actros araçlarımızın ticari ve yol performansı, güvenlik ve konfor donanımlarıyla birlikte Mercedes-Benz Türk’ün piyasadaki güvenilirliği, sunduğu yaygın servis ağı ve satış sonrası hizmetler desteği tercihimizi yine kendilerinden yana kullanma sebeplerimiz arasında. Uzun yıllardır devam eden iş ortaklığımızı ilerleyen dönemlerde yeni filo alımlarımızla devam ettirmeyi diliyoruz.” şeklinde konuştu.

Mercedes-Benz Actros

Mercedes-Benz Actros araçlar, Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrikası’nda üretilip hem yurt içinde kullanılıyor hem de yurt dışına ihraç ediliyor. Mercedes-Benz Actros hem yol performansı hem de ticari performansıyla dikkat çekiyor. Euro 6 motoru ve bununla uyumlu şanzıman ve aksıyla önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlayan Actros, aynı zamanda konfor, güvenlik ve tasarımıyla ağır vasıta kullanıcılarının ihtiyaçlarına yanıt verecek özelliklerle donatıldı. 120.000 km’ye çıkan bakım aralıkları ve % 20 oranında düşen bakım maliyeti ile Actros ticari anlamda büyük avantaj sağlıyor. Mercedes-Benz Actros; farklı kabin seçenekleri, üç farklı beygir gücü, 4x2’den 8x2’ye kadar farklı aks konfigürasyonları ile her türlü ihtiyaca en uygun çözümleri sunuyor.

Öngörülü Sürüş Sistemi sayesinde daha fazla yakıt tasarrufu

Mercedes-Benz Actros araçlarda opsiyonel olarak sunulan Öngörülü Sürüş Sistemi (Predictive Powertrain Control), yolun topoğrafyasına uygun olarak aracın hızını ayarlamakla kalmıyor; aynı zamanda gereksiz fren, hızlanma ve hatta vites değişiminin de önüne geçiyor. Böylece yollara hakim, deneyimli sürücülerin yeteneklerinin bile ötesinde bir sürüş tarzı ile yakıt tasarrufu sağlanıyor.