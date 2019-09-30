Mercedes-Benz Türk'ün TruckStore ve BusStore'u 10 yaşında...

2009 yılından günümüze Mercedes-Benz Türk’ün kamyon ve otobüs alanındaki 2.El faaliyetlerini sürdüren TruckStore ve BusStore , hem yerli hem de ihracat pazarlarındaki satışlarıyla büyümeyi sürdürüyor.

10. yılını kutlayan TruckStore ve BusStore markaları, bu süre zarfında yaklaşık 20.000 adetlik kamyon ve otobüs satışına imza attı.

TruckStore ve BusStore markaları ile bugüne kadar toplamda 17 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

İkinci el otobüs ve kamyon pazarında, 2009 yılından bu yana TruckStore ve BusStore markalarıyla yalnızca bir iş günü içinde alım, satım, kredilendirme, sigortalama gibi hizmetleri sunabilen Mercedes-Benz Türk, 10 yılda yaklaşık 20 bin ticari araç satışı gerçekleştirdi. 16 bin kamyon ve yaklaşık 4 bin adet otobüsten oluşan satışlar, 2.El ticari araç pazarını da hareketlendirdi. Şirketin ticari araç sektöründe başlattığı bu konseptte satış, ekspertiz ve gelişmiş servis ağı gibi farklı ihtiyaçlar tek çatı altında birleştirildi.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün: “Kamyon ve otobüs pazarının her alanında liderliğimizi sürdürüyoruz.”

Mercedes-Benz Türk’ün 2.El faaliyetleri özelinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün; “2009 yılında TruckStore ve BusStore markalarımızı yalnızca bir iş günü içerisinde müşterilerimizin tüm işlemlerini tek çatı altında gerçekleştirebilmesine olanak sağlayacak şekilde, sektörde bir ilk olarak devreye almıştık. Bugün geldiğimiz noktada hem tüm bu hizmetleri tek çatı altında sunan hem de 2.El müşterilerimize sıfır araç müşterilerimize sunduğumuz imkânları sağlayabilen bir kurumuz. Mercedes-Benz Türk olarak “2.El’de Mükemmel Müşteri Memnuniyeti” ilkesiyle yürüttüğümüz çalışmalarımız neticesinde edindiğimiz tecrübemiz, güvenilir 2.El seçeneklerini sunabilmemizi sağlıyor, böylece kamyon ve otobüs pazarının her alanındaki liderliğimizi sürdürüyoruz. Kamyon ve otobüs alanında Türkiye’nin haklı başarısını, 2.El ticari araçlarda da devam ettirerek uluslararası rekabetteki konumumuzu güçlendiriyoruz ve ana şirketimiz Daimler’in globalde yürüttüğü 2.El faaliyetleri kapsamında hem TruckStore hem de BusStore markalarımızla dünya sıralamasında ilk 10’da yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarıyı elde etmemizdeki en büyük destekçimiz olan müşterilerimiz; Mercedes-Benz Finansal Hizmetler üzerinden sağladığımız kredi imkânlarına da yoğun ilgi gösteriyorlar. BusStore’da gerçekleştirdiğimiz satışların yarısında Mercedes-Benz Finansal Hizmetler desteğiyle kredi kullandırılırken bu oran TruckStore’da yüzde elliyi aşıyor. Hem sıfır araç alımlarında hem de 2.El’de Mercedes-Benz Türk’ü tercih eden müşterilerimizin tümüne içten teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

2.El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü Didem Daphne Özensel: “Hem yerli hem de ihracat pazarlarında etkinliğimizi artırıyoruz.”

Mercedes-Benz Türk 2.El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü Didem Daphne Özensel ise törende yaptığı konuşmada; “Otobüs ve kamyon pazarındaki liderliğimizi 2.El’de sunduğumuz zengin araç portföyümüz ve kaliteli hizmet anlayışımızla sürdürüyoruz. Sadece Türkiye iç pazarında değil, ihracat pazarlarındaki satışlarımızla ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyoruz. 2009 yılında 2.El ticari araç alanında başladığımız faaliyetlerimize 2011 yılında BusStore markamız ile, 2018 yılı itibarıyla ise TruckStore markamız ile başlattığımız ihracat operasyonlarımızı ekledik ve bugün 17 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. ‘10 yıldır güvenin adresi’ olan markalarımızla ayrıca, 2.El kamyon ve otobüs alanında yaklaşık 20.000 adet aracın satışını gerçekleştirdik. Mercedes-Benz Türk kalitesindeki alım ve satım işlemlerimizin yanı sıra ayrıca müşterilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini sürekli denetliyor ve yine kendi başarı bayrağımızı daha ileriye taşımak adına yenilikler ve yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Bu yeni yatırımımızla müşterilerimizin soru, talep ve desteklerine çok daha hızlı çözümler sunabiliyoruz. Toplamda 9 satış noktası bulunan TruckStore ve BusStore markalarımızla müşterilerimize; kalitesiyle adından söz ettiren Mercedes-Benz marka ticari araçlara ek olarak Unimog gibi nadide araçlarımızı sunarken aynı zamanda her marka ve tipteki 2.El ticari araçlara takas, alt takas, garanti, finansman, servis paketleri ve kasko hizmeti sağlıyoruz. Bugün 10. yılımızı kutlamamıza vesile olan, sıfır ticari araçtaki ilgiyi 2.El’de de Mercedes-Benz Türk’e gösteren müşterilerimize çok teşekkür ederiz.” dedi.

2.El faaliyetlerinde dijital dönüşüm

TruckStore ve BusStore, toplam 14.400 m2’lik alan içinde 720 m2’lik kapalı alana yapılan fiziksel yatırımların ardından “2.El’de Mükemmel Müşteri Memnuniyeti” odaklı dijital dönüşüm faaliyetlerini hızlandırdı. Marka, dijitalleşen dünyanın ihtiyaç ve trendlerine uygun olarak satış ve müşteri ilişkilerini daha iyi yönetebileceği sistemlere de yatırım yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda bu yıl “TruckStore Turkey” ismiyle açılan Facebook ve Instagram hesaplarına ek olarak BusStore ile ilgili sosyal medya aktiviteleri Mercedes-Benz Otobüs sayfalarından yürütülmeye başlandı. Sıfır araç müşterilerine Mercedes-Benz Türk tarafından sunulan hizmetleri 2.El ticari araç müşterilerine de sunmayı ana ilke edinen TruckStore ve BusStore ayrıca; müşterilerinin soru, talep ve desteklerine hızlı çözümler sunabilmek adına “Whatsapp İletişim Hattı”nı da devreye aldı.

Tek çatı altında yalnızca 1 iş gününde tüm işlemler yapılıyor

Mercedes-Benz Türk’ün 2.El kamyon ve otobüs alanındaki faaliyetleri; alım, satım, kredilendirme ve sigortalama gibi tüm işlemlerin tek çatı altında gerçekleştirebilmesiyle öncü bir kurumsal kimlikte sürdürülüyor. Mercedes-Benz Türk markasının imajına yaraşır şekilde; sıfır araçlarda sunulan imkânlar, yalın ve hızlı süreçlerle, yalnızca 1 iş günü içinde 2.El satışlarda da tamamlanarak müşteri memnuniyeti en üst seviyede tutuluyor.

17 farklı ülkeye ihracat

DNA’sında elde ettiği başarıların çıtasını daha da ileriye taşımak yatan Mercedes-Benz Türk’ün TruckStore ve BusStore markaları; Gürcistan ve Almanya ile başlattığı ihracat faaliyetlerini bugün Almanya, Hollanda, İspanya, Polonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Macaristan, Portekiz, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Makedonya, Ukrayna, Azerbaycan, Gürcistan, KKTC ve Suudi Arabistan olmak üzere 17 farklı ülkeye gerçekleştiriyor.

Müşteri memnuniyetinde liderlik

Mercedes-Benz’in TruckStore ve BusStore markalarında 21 kişilik bir ekip çalışıyor. Ayda ortalama 10 günü sadece müşteri ziyaretlerine ayıran saha çalışanları müşterilerin talep ve ihtiyaçlarına yönelik doğru araçların yeni sahiplerine ulaştırılması için görevlerini sürdürüyorlar. Stokları görmek isteyen müşteriler için ayrıca TruckStore ve BusStore’a ait 9 adet satış noktası bulunuyor.

10. yılın anısına StartUP’a destek

Mercedes-Benz Türk’ün bu yıl üçüncüsünü düzenlediği “StartUP” yarışmasının 2018 yılı finalistlerinden olan; köylülerin kullanmadığı tarım arazilerini kiralayan ve bu arazilerde yine köylüleri istihdam ederek tarım yapan “Tarlamvar” adlı startup ile TruckStore ve BusStore’un 10. yıl basın toplantısı kapsamında iş birliği yapıldı. Şehirde yaşayan insanları dikili ağaç sahibi yapmayı ilke edinen, köylü ve doğa dostu platform Tarlamvar iş birliği kapsamında misafirlere birer zeytin ağacı armağan edildi. Misafirler sahip oldukları ağaç ile küçük çiftçilere destek olacak ve hasat döneminde ağacının mahsülünden elde edilen zeytinyağı Mercedes-Benz Türk tarafından ayrıca kendilerine gönderilecek.