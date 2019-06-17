Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
92250
ALTIN
252.973
DOLAR
5.8690
STERLİN
7.3657
EURO
6.5917

Mercedes-Benz Türk'ün Euro 6 'ları da artık “Sıfır Gibi Motor”

Mercedes-Benz Türk, “Sıfır Gibi Motor” hizmetine Euro 5 ve Euro 6 yeni motor serilerini de ekledi.

Mercedes-Benz Türk'ün Euro 6 'ları da artık “Sıfır Gibi Motor”

Mercedes-Benz Türk, “Sıfır Gibi Motor” hizmetine Euro 5 ve Euro 6 yeni motor serilerini de ekledi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:47
1266 Okunma
Mercedes-Benz Türk'ün Euro 6 'ları da artık “Sıfır Gibi Motor”

  • Mercedes-Benz Türk, Nisan 2017’de kamyon ve otobüs müşterileri için başlatmış olduğu Sıfır Gibi Motor hizmetine yeni ürünler eklemeye devam ediyor.  İlk etapta Euro 5 motorlarla başlayan motor yenileme hizmeti, 2019 yılında Euro 6 motorlarının da portföye eklenmesiyle genişletiliyor.
  • Mercedes-Benz Türk bir motoru 5 iş günü içerisinde tamamen yeniliyor.
  • Yenilenen motorlara, kilometre sınırı olmaksızın 1 yıl süreyle orijinal yedek parça ve işçilik garantisi veriliyor, 24 ila 48 ay vadeli cazip kredi imkânları sunuluyor.

Mercedes-Benz Türk, müşterilerinin satış ve satış sonrasındaki beklentilerini karşılayarak ihtiyaçlarına yönelik en doğru hizmetleri sunmaya devam ediyor. Piyasada uzman olmayan kişilerce yapılan onarımların önüne geçmek amacıyla yola çıkan Mercedes-Benz Türk; üstün performans, kaliteli ürünler ve uygun fiyatlı servis hizmetleri ile dikkat çekiyor.

Özellikle araçlarını daha uzun süre kullanmayı planlayan Euro 6 kamyon ve otobüs müşterileri için sunulan avantajlı sıfır gibi motor fiyatları ile araçlar,  ilk günkü performans ve düşük yakıt tüketimi ile yoluna devam ediyor.

Daha kompleks ve hassas teknolojiye sahip Euro 6 motorlarının yenileme sürecinde gerekli olan tesis kriterlerini karşılamak için Teknik Uzmanlık Merkezi’ni ilave yatırımlarla güçlendiren Mercedes-Benz Türk, sıfır gibi motor portföyüne Euro 6 motorları da ekledi. Sadece uygun donanım ve sistemlerle donatılmış, tozdan arındırılmış tesislerde; konusunda uzman kişilerce yapılabilen bu motor yenileme işlemi için yatırım yapılan Teknik Uzmanlık Merkezi, bu konuda özel eğitim almış ekibiyle Almanya’dan sonra dünyadaki ilk motor yenileme merkezi olma özelliği taşıyor.


 

Mercedes-Benz Türk Kamyon ve Otobüs Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Can Balaban, “Mercedes-Benz Türk Satış Sonrası Hizmetler olarak müşterilerimizin ihtiyaç ve isteklerine yönelik hizmetlerimizi ve tesislerimizi sürekli yeniliyoruz. Bu doğrultuda 2017 yılında devreye aldığımız ‘Sıfır Gibi Motor’ hizmetimizi ilk aşamada Euro 5 motorlara sahip olan Mercedes-Benz kamyon ve otobüs müşterilerimize sunuyorduk. Yakın dönemde yenilenen tesislerimizde kamyon ve otobüslerimizdeki Euro 6 motorlarda da bu uygulamamızı sunmaya başladık. Cazip koşullarda verdiğimiz bu hizmet sebebiyle müşterilerimizden olumlu geri bildirimler aldık. İlerleyen senelerde sunduğumuz bu hizmeti daha da geliştirerek daha güzel sonuçlar alacağımıza eminim.” şeklinde konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekol, Transport Logistic Fuarı’nda ziyaretçilerden büyük ilgi gördü
Ekol, Transport Logistic Fuarı’nda ziyaretçilerden büyük ilgi gördü
Tırsan, intermodal aracı Talson'u Münih'te sergiledi
Tırsan, intermodal aracı Talson'u Münih'te sergiledi
Scania’da görev değişiklikleri
Scania’da görev değişiklikleri
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim