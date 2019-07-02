Mercedes-Benz Türk'ten, Türk ekonomisine 1 milyon avroluk katkı!

Mercedes-Benz Türk, ürün ve hizmet alanlarındaki ihracatlarına bir yenisini, Daimler’in Çek Cumhuriyeti’ndeki Holýšov Otobüs Fabrikası’nın genişletilmesi çalışmaları kapsamında üretilen yan duvar iskeleti kaynak tertibatları ile ekledi. 2018 yılında başlayan projede yaklaşık 20 kişi görev alırken toplamda 1 milyon avroluk ihracat gerçekleştirilerek Türkiye ekonomisine katkı sağlandı. Mekanik tasarımın Almanya’da yapılmasının ardından, elektrik-elektronik, pnömatik tasarımı ve PLC (Programlanabilir mantıksal denetleyici) programlama tamamen Mercedes Benz Türk mühendislerinin emeğiyle gerçekleştirildi ve yan duvar iskeleti kaynak tertibatları Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda bulunan tertibat atölyesinde üretildi. 7 TIR ile sevk edilen tertibatların 10 kişilik Mercedes-Benz Türk ekibi tarafından Holýšov Otobüs Fabrikası’nda kurulmasının ardından 15 Mayıs tarihinde ilk Mercedes-Benz Tourismo otobüsü banttan çıktı.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün; “Şirketimiz, 2018 yılında gerçekleştirdiği 1,2 milyar avroyu aşkın otobüs ve kamyon alanındaki ihracat öncülüğünü, hizmet ve mühendislik ihracatıyla da pekiştirerek bu alanda da 80 milyon dolarlık ihracat geliri elde etmişti. Bütün bu faaliyetlerimiz haricinde yurtdışındaki bir Daimler tesisinin kurulumunda önemli rol üstlenerek, Çek Cumhuriyeti’ndeki otobüs fabrikasının üretiminde büyük bir önem arz eden yan duvar iskeleti kaynak tertibatlarını hem ürettik hem de kurduk. Bu proje kapsamında Mercedes-Benz Türk, ülke ekonomisine 1 milyon avroluk katkı sağlayarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. İnanıyoruz ki bu başarılı projemiz sayesinde, Daimler bünyesindeki yeni projelerde Mercedes-Benz Türk’ün önemi daha da artacaktır.” dedi.