Mars lojistik, yılda 100 bin sefer düzenliyor!

Mars Logistics, belirli bir program çerçevesinde yüklerin teslimatını gerçekleştirme, teslim sırasında veya tüm teslimatlar tamamlandıktan sonra ters güzergâh izlenerek boş kapların geri getirilmesi sistemiyle hareket eden Milk Run taşımacılık hizmeti ile Ekim 2015’den beri müşterilerine planlı seferlerle depo stok yüklerini azaltarak, tam zamanında lojistik hizmeti ile maliyet avantajı yaratmaya devam ediyor. 2.154 ünitelik özmal araç filosu ile özellikle otomotiv sektörünün yoğun olduğu Bursa, İzmir, İstanbul, Ankara, Manisa gibi şehirlerde Milk Run taşımacılık gerçekleştiren Mars Logistics, bugün otomotiv sektörünün 6 dev firmasının üretici ve tedarikçi arasındaki düzenli ve 24 saat yapılan taşımalarını gerçekleştiriyor. Mars Logistics, Milk Run taşımacılık hizmeti ile gerek önceden planlanan rotalama sistemi gerekse müşteriden gelen günlük planlama ile sistem entegrasyonu sayesinde müşterilerin sevkiyat ihtiyacını karşılarken, taşıma için kullanılan araçların kapasiteleri en etkin şekilde düzenliyor ve böylelikle sık yapılan sevkiyatlarda stok alanlarının daha efektif kullanılmasını sağlıyor. Mars Logistics, doğru ve hızlı planlama ile zamandan ve işgücünden tasarruf sağladığı bu taşıma modelinde kullandığı gelişmiş yazılım ile günlük/aylık veriler sunuyor, tek tek araçların performansını raporlayarak verimliliği arttırıyor.

Otomotiv sektörünün devlerine sunduğu Milk Run taşımacılık hizmeti ile 2015 yılından beri hem ciroda hem işlem hacminde % 100 büyüme gösterdiklerini belirten Mars Logistics Karayolu ve Demiryolu Taşımacılığından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin GÜNHAN: “ Mars Logistics olarak uluslararası taşımacılıktaki uzmanlığımız, yurt içerisinde yürüttüğümüz Milk Run taşımacılık modelinde de kendisini gösterdi. Uluslararası taşımacılıkta hizmet verdiğimiz otomotiv sektörünün devinin bizlere güven duyarak bu taşımacılık modelini kendileri için yönetmemizi istemesiyle “Milk Run” taşımacılık modelini hayata geçirdik. Dakikaların bile büyük önem taşıdığı otomotiv sektöründe 3 yıl içerisinde gösterdiğimiz büyüme, yüksek operasyon becerisine sahip bir ekip ile çalıştığımızı gösteriyor. Operasyonel süreçlerimizi müşterilerimizin şirket dinamikleri ile entegre ederek, ilgili süreçlerimizi daha etkin kılmak amacıyla kendi personellerimizi müşterilerimizin fabrikalarında konumlandırdık. Teknolojik olarak yaptığımız yatırımlar da en az ekip kadar belirleyici. Müşterimizin talebine göre özel yazılımlar geliştiriyoruz. Bu yazılımlar ile müşterilerimize sürekli takip olanağı sunuyor, aylık, günlük hatta anlık raporlamalar sunabiliyoruz. Müşterilerimize tek tek araçların performansını bildiriyor, tedarikçiler arasındaki zamanlamayı bile raporlayabiliyoruz. Aynı şekilde müşterimizin tedarikçileri ile de anlık bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Geldiğimiz noktada otomotiv sektörünün devlerine hizmet ediyoruz, ve bu pazarda lideriz. Pazar payımızı daha da arttırmak için Milk Run yatırımlarımıza devam edeceğiz.” dedi.

Mars Logistics, müşteri tarafından planlanan yükleme hatları ile her bir müşterisine haftada 6 gün 24 saat olmak üzere yılda ortalama 100 bin sefer düzenliyor. Bazı müşteriler için ise, planlamayı da Mars Logistics gerçekleştiriyor. Mars Logistics, güçlü altyapı, tecrübe ve yüksek operasyonel kabiliyet gerektiren bu taşımacılık modeli ile müşterilerine ayrıca yükleme veya taşıma esnasında oluşabilecek hasarları önleme, üretici tesisinde yeniden kalite kontrol işlemini ortadan kaldırma, maliyeti azaltma ve üretimi hızlandırma avantajlarını da birlikte sunuyor.

